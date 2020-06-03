Элла Памфилова: Голосовать безопаснее, чем сходить в магазин

Для нас главное - здоровье людей

- Элла Александровна, а можно сначала прояснить такой вопрос. Вот раньше, когда мы шли голосовать, обязательно брали с собой паспорт и деньги, чтобы купить что-то в буфете. А сейчас что же - придется захватить маски, дезинфицирующее средство, перчатки... А вдруг забудешь?

- Александр, паспорт - обязательно. А вот средствами индивидуальной защиты мы сами обеспечим всех пришедших голосовать.

Скажем, пришел Александр, встал на лежащий у входа обеззараживающий коврик, уничтожив на своих подошвах все вирусно-микробные полчища, а затем обработал руки гелем из санитайзера. Одновременно стоящий на входе волонтер или представитель комиссии в медицинском халате, перчатках, маске бесконтактным термометром на расстоянии измеряет нашему активному гражданину температуру. Затем Александру как участнику голосования предоставляется индивидуальный пакет с маской, перчатками и индивидуальной авторучкой. Замечу: он бесконтактно, сам берет все это с указанного места и затем надевает средства защиты.

- А как быть с паспортом?

- Паспорт предъявляется по новому порядку на расстоянии, чтобы вас отметили в книге участников голосования, - в руки представителю участковой комиссии его отдавать не надо. В общем, все будет так устроено, чтобы на избирательном участке были минимальные контакты между людьми. Если на участке для голосования одновременно окажется несколько человек, то согласно специальной разметке на полу каждый будет находиться друг от друга на расстоянии не менее, чем 2 метра. И что очень важно: мы полностью разводим потоки приходящих на участок с уходящими - они ни в коем случае не должны пересекаться!

- То есть?

- Вход - с одной стороны, выход - с другой. На выходе участник голосования все, что использовал (маску, перчатки), может выбросить в специальные емкости и еще раз произвести санобработку рук. Всеми необходимыми санитарными средствами граждане будут обеспечены. К проведению голосования мы относимся в высшей степени серьезно и ответственно. Основной упор сделан на использовании бесконтактных способов как информирования, так и проведения самих процедур голосования. Совместно с Роспотребнадзором мы разработали для наших региональных избиркомов Рекомендации по соблюдению санитарных норм и правил, которым обязываем их четко следовать, чтобы вероятность заражения стремилась к нулю.

- Как бы все запомнить, ничего не забыть…

- Не пугайтесь, ничего сложного делать не придется - на каждом шагу пришедшего проголосовать человека ждут простые и понятные подсказки: что и как нужно делать. Идите по указателям, и все будет в порядке!

Презентация порядка проведения голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Фото: Пресс-служба ЦИК России/ТАСС

- А участки будут, как обычно, в школах?

- Да, как обычно. В школах и других образовательных учреждениях у нас образована примерно половина избирательных участков: 49 тысяч из почти 100 тысяч участков. Также помещения для голосования будут размещены в высших учебных заведениях, домах культуры, детских садах, а в небольших сельских поселениях - в помещениях общего пользования, например, сельских клубах или зданиях сельских администраций.

Чтобы народ не скапливался на избирательных участках, мы предусмотрели возможность голосовать не только в назначенный день, но и заранее - в шесть предшествующих. Вот такая дополнительная возможность. Разумеется, это делается для удобства и безопасности участников голосования. В качестве дополнительной меры - для тех, кто хочет прийти проголосовать именно на участок, но все-таки боится оказаться в большом скоплении людей, участникам голосования будет рекомендован график посещения участка, обеспечивающий его равномерную загруженность.

Участки будут организованы в просторных помещениях или на открытом воздухе. В помещениях будут нанесены специальные линии-указатели, чтобы входящие и уходящие не пересекались и соблюдали санитарную дистанцию. В кабинках для голосования не будет шторки, чтобы ничего лишнего руками не трогали.

- Ну тогда очень зоркие и любопытные граждане смогут подсмотреть, как я, например, проголосую?

- Не смогут: кабинки будут установлены входом к стене. А еще мы организуем передвижные участки в городских дворах. Например, если поступит много заявок из какого-то густонаселенного дома: человек 10 - 20 выразили желание проголосовать (речь не идет об инфицированных коронавирусом - им запрещено выходить за пределы квартиры). В таком случае участковые комиссии могут быстро оборудовать передвижной участок для голосования на воздухе - во дворе этого дома, обеспечив дистанцию 2 метра и все прочие условия безопасности.

- Обычно украшение любого голосования - веселые дети.

- В нынешних обстоятельствах лучше этого не делать. Детей лучше оставить дома.

- Но это же предлог лишний раз погулять.

- Хорошо, пока кто-то из родителей недалеко от участка гуляет с детьми, другой голосует. Проголосовав по очереди, затем всей дружной семьей идут гулять так, как это принято в том или ином регионе, исходя из уровня санитарно-эпидемиологической обстановки.

- А если дети маленькие, дома одних не оставить?

- Тогда можно позвонить в свою избирательную комиссию и сообщить о желании проголосовать на дому. К вам придут с переносным ящиком для голосования, причем не заходя в квартиру, и вы воспользуетесь конституционным правом выразить свою позицию. Подчеркиваю: бесконтактно!

- А подробнее можно рассказать? Не представляю, как это можно сделать.

- Приходят члены комиссии к вашей квартире, обязательно вместе с наблюдателем и по предварительному согласованию с вами. В легких медицинских халатах, масках, перчатках, со средствами дезинфекции. На ручку двери вешают полиэтиленовый пакет, в котором маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка и одноразовая ручка, а также сам бюллетень и заявление о голосовании на дому, где человек должен расписаться за то, что получил бюллетень. Поставили рядом с дверью переносной ящик для голосования, позвонили и отошли - не менее чем на 2 метра. Вы открываете дверь, но не выходите за порог. Показываете раскрытый паспорт. На расстоянии двух метров видно, ваш ли это документ.

- А дальше?

- Забираете пакетик, который висит на дверной ручке. Дезинфицируете руки, надеваете маску, перчатки. Заполняете у себя дома бюллетень. Потом в маске и в перчатках открываете дверь, опускаете бюллетень в ящик для голосования, в специальное отделение кладете заявление с подписью, что получили бюллетень. И все - мило прощаетесь!

- Жаль, что улыбок не видно будет.

- Улыбайтесь глазами!

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Обычно же на дом во время голосования ходили только к тем, кто сам передвигаться не может: к пожилым людям, инвалидам. Остальные должны были явиться на участки для голосования лично.

- Да... Но с учетом нынешних эпидемиологических обстоятельств мы не ставим никаких жестких требований и условий. Допустим, человек говорит: у меня обстоятельства такие-то, хочу проголосовать, но сложно добраться до участка. Например, невозможно оставить больного родственника одного или маленьких детей. Пожалуйста - мы пойдем навстречу.

- Элла Александровна, но ведь рискуют не только те, кто придет проголосовать, но и члены избирательной комиссии.

- Мы подготовили памятки по соблюдению санитарной безопасности и для членов избирательных комиссий, и для наблюдателей, и для представителей СМИ, и для полицейских, которые будут следить за порядком на участке для голосования. Проводится соответствующая подготовка членов избирательных комиссий по соблюдению всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической профилактики. Они знают, что сами должны быть в масках, индивидуальных защитных экранах и перчатках, иметь дезинфицирующие средства. Более того, члены избирательных комиссий будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции перед началом процедур голосования.

- Элла Александровна, очень много споров по поводу даты голосования: одни говорят - поздно, другие - рано. Опасаются все же заразы.

- Такое решение принято на основе рекомендаций ведущих специалистов в сфере медицины и эпидемиологии. А они пришли к выводу, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в целом по стране улучшается, и к моменту голосования вполне позволит провести процедуру без особого риска для здоровья граждан. На самом деле мы даже перестраховываемся, принимая жесткие меры безопасности, тем самым создавая условия для соблюдения санитарной дистанции.

- Может быть, социальной?

- Нет, Александр, в моем понимании социальная дистанция - это во всех смыслах пропасть между бомжом и олигархом. А в данном случае речь идет о дистанции санитарной. Плюс маски, перчатки, обязательно дезинфекция, все, о чем мы уже говорили.

- Но у нас страна большая, и обстановка у всех разная. Где-то эпидемия в разгаре, кого-то фактически едва задела.

- Конечно, мы учитываем специфику регионов. Где-то нужны более жесткие меры безопасности, где-то посвободнее, «потеплее». Но мы доверяем нашим региональным избирательным комиссиям самим отрабатывать все местные нюансы в рамках единого правоприменения на основе федерального закона о голосовании. Приоритет, еще раз повторю, - здоровье и безопасность человека! Президент неоднократно это подчеркивал. Поэтому мы и предлагаем многообразные формы голосования, чтобы участники голосования выбрали для себя самый удобный, доступный и безопасный способ.

Легитимность не вызывает сомнений

- Уже раздаются голоса недовольных, которые ищут изъяны в предлагаемой процедуре голосования.

- Ну а какая же оппозиция без возмущения?! Такая у нее работа - критиковать, возмущаться, отвергать. Тем не менее, поскольку ЦИК заинтересована в том, чтобы к голосованию было максимальное доверие со стороны наших граждан, чтобы их легитимность ни у кого не вызывала даже тени сомнения, мы настаиваем - и утвердили это, - что при любой форме голосования присутствие наблюдателя обязательно. Для нас это принципиально важно, потому что первый приоритет - здоровье граждан при соблюдении принципа его обеспечения - бесконтактности, а вторая важнейшая задача - обеспечение полной легитимности голосования.

Поэтому для нас очень важен общественный контроль на всех этапах и при всех формах голосования. Для этого в свое время я обратилась к партиям, к общественным организациям, ко всем неравнодушным гражданам, чтобы голосование прошло чисто, честно, открыто, - с призывом идти в наблюдатели. Сейчас этим занимается Общественная палата.

- А будут ли присутствовать зарубежные эксперты, их допустят на избирательный участок?

- Мы можем принять тех, кого пригласили наши эксперты, как специалистов, интересующихся нашим опытом. У нас ведь много новаций. Мы по ряду параметров ушли вперед по сравнению со многими другими странами.

А ГДЕ МОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ДАЧНИКИ?

- Уже несколько лет у нас работает так называемый механизм «Мобильный избиратель», позволяющий голосовать по месту нахождения. Вам просто нужно подать соответствующее заявление и проголосовать там, где удобно, даже в другой области. Вас припишут к тому участку, который ближе всего. И одновременно вычеркнут из списков на традиционном участке. Самый удобный сейчас способ, если вы пользуетесь интернетом, - подать заявление в электронном виде через личный кабинет портала Госуслуг. Также можно подать заявление об изменении участка через ближайшее МФЦ, или обратившись в офис ближайшей территориальной избирательный комиссии, или участковой комиссии.

А ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ НА РАБОТЕ, ГДЕ ЕМУ ГОЛОСОВАТЬ?

Некоторые потенциальные участники голосования, к примеру, врачи, живут сейчас на работе. Они как-то будут охвачены голосованием? Есть ли резон организовывать участки на рабочих местах?

Всегда предусматривалась организация голосования для тех, кто по каким-то обстоятельствам находится не дома, а в больницах, в дороге или по долгу службы - на судах, в морях и океанах... Комиссиями образовано более 2,5 тысячи участков в местах временного пребывания наших граждан, из них более тысячи участков образовано в больницах, госпиталях и других медицинских учреждениях. Прийти на избирательные участки можно в течение семи дней.

А ЕСЛИ ЭТО ГЛУХАЯ ДЕРЕВНЯ? И ДОРОГИ ТУДА НЕТ?

Голосование пройдет и в труднодоступных местах. Все давно отлажено. Избирательная комиссия доберется и туда.

КАК ГОЛОСУЮТ ТЕ, КТО ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ ОКАЗАЛСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Для тех, кто оказался за границей, ничто не потеряно, даже если не смогли заранее подать заявление по технологии «Мобильного избирателя». С учетом всех обстоятельств, при явке на зарубежный участок гражданин будет включен в список и без предварительной заявки. Обычно организацией участков для голосования в иных странах занимаются российские посольства и консульства. С ними можно связаться или получить информацию в нашем информационно-справочном центре (телефон 8-800-200-00-20).

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