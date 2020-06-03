2020-06-02T23:46:41+03:00
Общество

Леонид Рошаль: На основании поправок в Конституцию должно строиться здравоохранение будущего

Об этом президент Национальной медицинской палаты заявил в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Александр ГАМОВ@gamov1
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Леонид РошальЛеонид РошальФото: Иван ПРОХОРОВ
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- Мы попытались выстроить структуру здравоохранения и ответственность всех уровней, чтобы понимать, кто за что отвечает, - рассказал всемирно известный доктор. - Начиная от правительства, субъектов Федерации, регионов, муниципальных образований и так далее. Очень важно, что мы определили вопросы ответственности граждан за свое здоровье. И еще более важно, что мы определили ответственность государства за качество и доступность медицинской помощи.

- Леонид Михайлович, формирование здорового образа жизни - неужели это нужно законодательно закреплять? Разве нормальным людям непонятно, что это - необходимость? Разве это не личное дело каждого?

- Я думаю, что непонятно. Я считаю, что здоровый образ жизни - забота государства, которое должно создать для этого условия. Но это относится и конкретно к каждому человеку.

- Пандемия обострила многие проблемы в медицине, или по крайней мере их высветила.

- Я думаю, как раз на основании приобретенного опыта и должно строиться наше здравоохранение будущего. С учетом тех недостатков, которые мы увидели при этой пандемии. Мне очень хочется, чтобы эти поправки были приняты как можно быстрее.

- Как вы считаете, можно ли в нынешних условиях провести безопасное голосование?

- Да. Сегодня возможности, конечно, отличаются от тех, которые были месяц назад. Можно уже констатировать, что в части регионов эпидемия пошла на убыль. Уверен, что мы сможем провести голосование, обеспечив необходимый режим безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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