Леонид Рошаль: На основании поправок в Конституцию должно строиться здравоохранение будущего

- Мы попытались выстроить структуру здравоохранения и ответственность всех уровней, чтобы понимать, кто за что отвечает, - рассказал всемирно известный доктор. - Начиная от правительства, субъектов Федерации, регионов, муниципальных образований и так далее. Очень важно, что мы определили вопросы ответственности граждан за свое здоровье. И еще более важно, что мы определили ответственность государства за качество и доступность медицинской помощи.

- Леонид Михайлович, формирование здорового образа жизни - неужели это нужно законодательно закреплять? Разве нормальным людям непонятно, что это - необходимость? Разве это не личное дело каждого?

- Я думаю, что непонятно. Я считаю, что здоровый образ жизни - забота государства, которое должно создать для этого условия. Но это относится и конкретно к каждому человеку.

- Пандемия обострила многие проблемы в медицине, или по крайней мере их высветила.

- Я думаю, как раз на основании приобретенного опыта и должно строиться наше здравоохранение будущего. С учетом тех недостатков, которые мы увидели при этой пандемии. Мне очень хочется, чтобы эти поправки были приняты как можно быстрее.

- Как вы считаете, можно ли в нынешних условиях провести безопасное голосование?

- Да. Сегодня возможности, конечно, отличаются от тех, которые были месяц назад. Можно уже констатировать, что в части регионов эпидемия пошла на убыль. Уверен, что мы сможем провести голосование, обеспечив необходимый режим безопасности.

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