«Жалко мужика»: Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»
Пока нет концертов Филипп Киркоров развлекает себя дома съёмками нового юмористического шоу «Удаленка», режиссёром которого выступил известный режиссёр Мариус Вайсберг. В новой серии артист представил, как бы могли проходить съёмки программы Елены Малышевой «Жить здорово» с его участием.
«Я соглашусь играть простату, только если в этом же выпуске Басков сыграет анус, а Юрий Лоза – аппендицит», – пошутил Киркоров.
«Почему Лоза – аппендицит?» – поинтересовался у Филиппа режиссер.
«Потому что он на фиг никому не нужен!»
Юрий Лоза, который ещё до карантина больше мелькал в блогосфере, чем в телеэфирах, тут же отреагировал на колкость коллеги в своём Фейсбуке, назвав шутку Киркорова «глупой».
- С самого утра пришлось описывать журналистам мою реакцию на неумелую попытку Киркорова зацепить меня, которую он предпринял в своём последнем видео, - пожаловался подписчикам Лоза. - Я им объяснил, что на глупые высказывания не обижаюсь. Почему глупые? Да потому, что Филипп назвал меня «никому не нужным аппендицитом», поставив его в один смысловой ряд с анусом и простатой. Но ведь анус и простата являются частями тела, а аппендицит – это воспаление аппендикса, то есть процесс. Это всё равно, что написать в СМСке – «купи мне стол, стул и стирку». Мало того, даже если бы он высказался стилистически верно, то всё равно продемонстрировал бы свою необразованность. Да, когда-то действительно считали, что создатель ошибся, подарив нам бесполезный аппендикс, однако позже выяснилось, что он является частью иммунной системы, выполняет уйму полезной работы, и без него нам никак нельзя. Это общеизвестный факт, но, как говорится, эрудицией перед зеркалом не разживёшься. Киркорову нынче тяжело – концертов нет, а значит, занять себя абсолютно нечем. Читать он, судя по высказываниям, не приучен, соответственно, писать тоже. Играть ни на чём не умеет, остаётся заниматься всякой чепухой. Жалко мужика...
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Юрий Лоза: досье KP.RU »