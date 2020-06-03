2020-06-03T10:18:19+03:00
Звезды

«Жалко мужика»: Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»

По мнению барда, поп-король специально его «зацепил»
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Лоза назвал шутку Киркорова «глупой»Лоза назвал шутку Киркорова «глупой»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пока нет концертов Филипп Киркоров развлекает себя дома съёмками нового юмористического шоу «Удаленка», режиссёром которого выступил известный режиссёр Мариус Вайсберг. В новой серии артист представил, как бы могли проходить съёмки программы Елены Малышевой «Жить здорово» с его участием.

«Я соглашусь играть простату, только если в этом же выпуске Басков сыграет анус, а Юрий Лоза – аппендицит», – пошутил Киркоров.

«Почему Лоза – аппендицит?» – поинтересовался у Филиппа режиссер.

«Потому что он на фиг никому не нужен!»

Юрий Лоза, который ещё до карантина больше мелькал в блогосфере, чем в телеэфирах, тут же отреагировал на колкость коллеги в своём Фейсбуке, назвав шутку Киркорова «глупой».

- С самого утра пришлось описывать журналистам мою реакцию на неумелую попытку Киркорова зацепить меня, которую он предпринял в своём последнем видео, - пожаловался подписчикам Лоза. - Я им объяснил, что на глупые высказывания не обижаюсь. Почему глупые? Да потому, что Филипп назвал меня «никому не нужным аппендицитом», поставив его в один смысловой ряд с анусом и простатой. Но ведь анус и простата являются частями тела, а аппендицит – это воспаление аппендикса, то есть процесс. Это всё равно, что написать в СМСке – «купи мне стол, стул и стирку». Мало того, даже если бы он высказался стилистически верно, то всё равно продемонстрировал бы свою необразованность. Да, когда-то действительно считали, что создатель ошибся, подарив нам бесполезный аппендикс, однако позже выяснилось, что он является частью иммунной системы, выполняет уйму полезной работы, и без него нам никак нельзя. Это общеизвестный факт, но, как говорится, эрудицией перед зеркалом не разживёшься. Киркорову нынче тяжело – концертов нет, а значит, занять себя абсолютно нечем. Читать он, судя по высказываниям, не приучен, соответственно, писать тоже. Играть ни на чём не умеет, остаётся заниматься всякой чепухой. Жалко мужика...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Юрий Лоза: досье KP.RU »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В России 178 человек умерли от коронавируса за последние сутки
Парламент Якутии расширяет использование цифровых технологий для обеспечения открытости
Проверка системы оповещения по всей России пройдёт в октябре 2020 года
ASNA.RU доставит товары из аптеки день в день
В США СМИ назвали полёт американского бомбардировщика "проблемой для российского флота"
Брухунова резко ответила на вопрос о ребёнке от Петросяна
Туроператоры рассказали о ценах на летних отдых
В Москве от коронавируса вылечились 3 385 пациентов человек за сутки
CAS объявил, когда рассмотрит дело WADA против России
Новостройки могут лишиться мусоропроводов
Москвич вышел из комы и испытал шок, когда узнал о коронавирусе
Более половины ретейлеров планируют закрывать часть своих магазинов
В протестах в США погибли как минимум 11 человек
Климкин обвинил украинские власти в конце "национальной идеи освобождения" Крыма
Пользователи Twitter выдали кадр из фильма "Война миров Z" с Брэдом Питтом за репортаж о протестах в США
Треть российских компаний намерены в ближайшем будущем сократить штат
Последние новости на утро 3 июня 2020: в США люди с оружием в руках отстояли ресторан русской кухни
"Мы живем в Матрице". Физик-ядерщик рассказал, кто и зачем ее сотворил
В США назвали число погибших за время беспорядков
Коронавирус в Московской области, последние новости на 3 июня 2020: открылись парикмахерские, салоны красоты и бани
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 3 июня 2020 года составило 40 455 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 3 июня 2020 года увеличилось до 2 685 человек