«Жалко мужика»: Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»

Пока нет концертов Филипп Киркоров развлекает себя дома съёмками нового юмористического шоу «Удаленка», режиссёром которого выступил известный режиссёр Мариус Вайсберг. В новой серии артист представил, как бы могли проходить съёмки программы Елены Малышевой «Жить здорово» с его участием.

«Я соглашусь играть простату, только если в этом же выпуске Басков сыграет анус, а Юрий Лоза – аппендицит», – пошутил Киркоров.

«Почему Лоза – аппендицит?» – поинтересовался у Филиппа режиссер.

«Потому что он на фиг никому не нужен!»

Юрий Лоза, который ещё до карантина больше мелькал в блогосфере, чем в телеэфирах, тут же отреагировал на колкость коллеги в своём Фейсбуке, назвав шутку Киркорова «глупой».

- С самого утра пришлось описывать журналистам мою реакцию на неумелую попытку Киркорова зацепить меня, которую он предпринял в своём последнем видео, - пожаловался подписчикам Лоза. - Я им объяснил, что на глупые высказывания не обижаюсь. Почему глупые? Да потому, что Филипп назвал меня «никому не нужным аппендицитом», поставив его в один смысловой ряд с анусом и простатой. Но ведь анус и простата являются частями тела, а аппендицит – это воспаление аппендикса, то есть процесс. Это всё равно, что написать в СМСке – «купи мне стол, стул и стирку». Мало того, даже если бы он высказался стилистически верно, то всё равно продемонстрировал бы свою необразованность. Да, когда-то действительно считали, что создатель ошибся, подарив нам бесполезный аппендикс, однако позже выяснилось, что он является частью иммунной системы, выполняет уйму полезной работы, и без него нам никак нельзя. Это общеизвестный факт, но, как говорится, эрудицией перед зеркалом не разживёшься. Киркорову нынче тяжело – концертов нет, а значит, занять себя абсолютно нечем. Читать он, судя по высказываниям, не приучен, соответственно, писать тоже. Играть ни на чём не умеет, остаётся заниматься всякой чепухой. Жалко мужика...