ВОЗ оценила, безопасно ли проводить в России книжную ярмарку и парад

В России все еще ежедневно выявляется около 9 тысяч человек зараженных коронавирусом в сутки. Однако уже в июне нас ждут сразу несколько массовых мероприятий. Это и книжный фестиваль на Красной Площади, на котором в прошлом году было почти 300 тысяч человек. 24 июня пройдет Парад Победы. Готова ли страна к такому широкому выходу из самоизоляции?

Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России:

- Мы поддерживаем органы здравоохранения Российской Федерации, которые весь предыдущий период очень строго относились к проведению массовых мероприятий и даже отменили Парад Победы 9 мая. Мы видим в России хорошее снижение, хоть и медленно, индекс инфекции в Российской Федерации и в Москве падает. Мы знаем, что идея проведения в России любого массового мероприятия будет строго рассматриваться, с учетом всех наших рекомендаций, и что решения, которые будут приниматься, будут направлены на защиту общественного здоровья.

Представитель ВОЗ отметила, что существует много возможностей проведения мероприятий на открытом воздухе таким образом, чтобы соблюдать меры социальной дистанции, выполнять правила гигиены.

- Мы сейчас видим, что идут разговоры о том, чтобы сделать эти массовые мероприятия не такими масштабными, чтобы он не предоставляли угрозу для общественного здоровья, - добавила Мелита Вуйнович. – Мы знаем, что все наши критерии, предоставленные властям Российской Федерации, строго учитываются и рассматриваются, поэтому надеемся, что эпидемия будет снижаться и дальше и что ни одно из масштабных мероприятий не увеличит риск нового всплеска.

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