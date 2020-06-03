2020-06-03T12:16:20+03:00
Политика

Украинская армия разбомбила шесть жилых домов в поселке Ясный

В Горловке ранения получил мирный житель [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Украинские силовики регулярно нарушают Протокол о прекращении применения оружияУкраинские силовики регулярно нарушают Протокол о прекращении применения оружияФото: EAST NEWS
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В отношении еще двух украинских командиров Следственный комитет России возбудил уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении мирного населения на Донбассе.

- По данным следствия, 29 мая 2020 года командир 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Кащенко и военнослужащие 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры в городе Горловке. В результате этого получил ранение 52-летний мирный житель, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Согласно материалам уголовного дела, в тот же день около 18.30 командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Олег Гончарук и военнослужащие 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, произвели прицельный обстрел из 120-миллиметровых минометов, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в поселке Ясный города Докучаевска. Это привело к повреждению шести жилых домов.

- Обстреливая населенные пункты, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью общеопасным способом неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на этой территории и не участвующих в вооруженном конфликте, - отметила Петренко.

По указанным фактам в отношении Гончарука и Кащенко СК России возбудил два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России).

Украинские силовики регулярно нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

Украинская армия разбомбила жилые дома в поселке Ясный: СК РФ возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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