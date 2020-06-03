"Ты соучастница преступления, мама": дочь Успенской разнесла "продажный и безразличный" шоу-бизнес

Затяжной конфликт 66-летней королевы шансона с единственной дочерью Татьяной Плаксиной, видимо, далек от разрешения. Несколько месяцев, что наследница Успенской находится в Америке, мать и дочь не общаются друг с другом, лишь изредка делая полные боли публичные обращения в соцсетях. Так произошло и на этот раз. В какой-то момент, устав от того, что подписчики критикуют ее суждения и образ жизни - злоупотребление травкой, написание абстрактных картин и регулярные обличения матери, Плаксина взорвалась.

- Дорогие нравоучители и все, кто так хочет мне "помочь". Если вы такие смелые, откройте свои лица и говорите со мной, если у вас есть, что сказать, - обратилась женщина к злопыхателям в своем Инстаграме. - Вы же трусы, которые пишут с левых аккаунтов. Вам не нравятся мои картины, так покажите диплом искусствоведа. Почему вы не учите массы, а пристали к больному человеку (у Плаксиной, по словам матери, диагностировано психическое расстройство. - Ред.)?

Отдельного внимания в эмоциональном послании Татьяны удостоились персонажи отечественного шоу-бизнеса.

- Вами манипулирует обезличенная толпа, поэтому вы все на сцене рабы стада, - заявила дочь Успенской. - Быдло правит балом, а вы танцуете для него! Ваши дети в ж***, потому что вы продали жизнь свою и жизнь детей своих за деньги быдла и их аплодисменты. Ваше молчание и безразличие привело к тому, что все продано. Вы украли жизни своих детей, и поэтому мы умираем! Но мы лучше умрем, чем продадимся таким, как вы. Ты соучастница преступления, мама, ты одна из вершин. Ты же королева - и ты нажилась на деградации!

Между тем, Любовь Успенская на выпады дочери пока не отреагировала. В последний раз, обращаясь к ней через Инстаграм, королева шансона призналась, что материнская любовь в ней умерла, но она хотела бы только одного - чтобы Татьяна была счастлива.

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