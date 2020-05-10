"Люба сейчас в трауре": Успенская впала в депрессию из-за предательства дочери

Любовь Успенская по сей день не оправилась от предательства единственной дочери Татьяны Плаксиной. В начале февраля девушка дала серию интервью, в которых раскрыла правду о своих отношениях с матерью. После этого королеву шансона едва не хватил удар - у ее подмосковного особняка несколько дней дежурила "скорая". А теперь стало известно, что певица впала в тяжелую депрессию и находится в крайне нестабильном состоянии.

"Люба сейчас в трауре. Она никак не может оправиться от трагедии с дочкой. Таня для нее всегда была всем. Она не знает, как дальше ей быть", - призналась подруга Любови Успенской.

По словам женщины, на людях Любовь Залмановна старается держаться из последних сил. "На самом деле она в глубокой депрессии. Ее нужно спасать", - цитирует приятельницу Собеседник.Ru.

Сама королева шансона скандальную ситуацию комментировать не хочет. Слишком глубока ее рана. Не так давно она обратилась к поклонникам и рассказала, что очень плохо себя чувствует. 66-летняя вокалистка поведала, что морально сломлена. Ее сердце разрывается от боли и переживаний. "Все события, которые происходили в последнее время, конечно же подкосили меня", - заявила исполнительница хита "Карусель".

Напомним, скандал между Любовью Успенской и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной разразился после выхода программы "Звезды сошлись". 30-летняя наследница знаменитости призналась: "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить". Вскоре стало известно, что Плаксина сбежала от родительницы в Америку. Девушка вот уже два месяца живет у своего отца. Она пишет картины и даже устраивает аукционы, чтобы подороже продать свои творения.

Что же касается Любовь Залмановны, то певица, комментируя участие дочки в различных шоу, заявила: "В каждой из программ, в которых так рьяно обсуждали и осуждали мою семью, утверждения Татьяны ощутимо разнились... Так вот, хотелось бы заметить, что в любом сценарии важно учитывать исторические факты... Особенно недалекого прошлого".