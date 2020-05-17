Любовь Успенская плачет по ночам и просит Бога только об одном

Любовь Успенская так и не оправилась после скандала с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка заявила, что мать занималась рукоприкладством и психологически ее угнетала. Королева шансона по сей день в шоке от предательства наследницы. Здоровье певицы подорвано. Она уверяет, что жила ради ребенка.

Любовь Успенская не может простить единственную дочь Татьяну Плаксину. Певица считает, что наследница ее оклеветала и предала. "У нас война. Она не оставила ни одной зацепки для примирения. Сейчас она живет в Америке, я дала ей свободу", - заявила артистка.

По словам королевы русского шансона, примирение с Татьяной практичности невозможно. Певица сама не своя. Она плохо себя чувствует и плачет по ночам. В те редкие часы, когда ей удается поспать, она просыпается вся в слезах и начинает молиться только об одном.

"Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать. Пусть забудет меня, но вернется в сознание. Пусть скажет: «Мама, не хочу тебя знать, но я успешна»", - призналась Любовь Залмановна в эфире программы "Однажды…".

Артистка не скрывает, что тяжело переживает конфликт. Свою наследницу она любила безмерно. Теперь все изменилось.

"Сейчас не могу сказать, что я люблю дочь. У меня холодное сердце. Все, что произошло, - это предательство. Я этого не заслужила. Я не могу сказать ей в глаза, что люблю ее. Я часто плачу", - разоткровенничалась вокалистка.

Она заявила, что всю свою жизнь только и делала, что приносила себя в жертву ради кого-то. "Меня часто предавали в жизни. Себя люблю намного меньше... Для меня счастье, если я могу кому-то помочь", - говорит звезда шансона.

Напомним, скандал между Любовью Успенской и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной разразился после выхода программы "Звезды сошлись". 30-летняя наследница знаменитости призналась: "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить". Вскоре стало известно, что Плаксина сбежала от родительницы в Америку. Девушка вот уже два месяца живет у своего отца. Она пишет картины и даже устраивает аукционы, чтобы подороже продать свои творения.

Что же касается Любовь Залмановны, то певица, комментируя участие дочки в различных шоу, заявила: "В каждой из программ, в которых так рьяно обсуждали и осуждали мою семью, утверждения Татьяны ощутимо разнились... Так вот, хотелось бы заметить, что в любом сценарии важно учитывать исторические факты... Особенно недалекого прошлого".