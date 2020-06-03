Беженка из Луганска целый год жила в палатке в лесу под Москвой, пока ее "дом" не сожгли

Недалеко от дачного посёлка Дубки неизвестные подожгли палатку в лесу, в которой уже год жила 32-летняя беженка из Луганской области Наталья и её 65-летняя мама. Пожар быстро спалил все то, что женщины нажили за этот год. Все их вещи, включая документы и деньги, которые по копеечке семья откладывала на то, чтобы снимать хоть какое-нибудь жилье, сгорели дотла. Мать с дочерью остались без крыши над головой и без рубля в кармане.

32-летняя беженка из Луганской области Наталья

Теперь по порядку. Наталья и ее мама не бездомные в полной мере этого слова, бомжами их назвать сложно, да и даже юридически нельзя. Девушка выглядит ухоженной и опрятной, если вы встретите ее на улице, то даже не подумаете, что эта молодая особа год живет в лесу в палатке. У Натальи с мамой есть квартира в Луганской области, сама девушка много лет работала сценаристом на Украине, после того как закончила факультет режиссуры в одном из местных вузов.

Каким образом они оказались в России? И почему уже год живут в походной палатке в лесу?

Наталья со своей мамой задумались о переезде в 2014 году, когда обстановка на Донбассе стала накаляться. Заботясь о своей безопасности, они взяли двух своих собак: Талю и Маркизу, собрали необходимые вещи и уехали в Россию. Переезд дался нелегко, но семье повезло повстречать добрых людей.

— Мы познакомились совершенно случайно с семьёй, которая разрешила нам жить у них на даче в Дубках, поначалу нужно было оплачивать только электроэнергию. Но через какое-то время нас стали просить оплатить долг хозяев за коммунальные услуги, который накопился ещё до нашего приезда. Я тогда работала курьером, и все мои деньги уходили на оплату этого долга, — рассказала Наталья kp.ru .

Денег не хватало, а платежи только росли, и через какое-то время хозяева попросили гостей съехать. Деваться Наташе с мамой было некуда, родственников в России у них нет, а значит нужно было справляться своими силами. Женщины стали готовиться к очередному переезду.

— Тогда мы решили купить палатку и переехать в ближайший лес. Не спрашивайте, почему так радикально, просто выбора у нас не было. Там мы прожили целый год, благо зима была тёплой, у нас были тёплые одеяла, и нас грели наши собаки, они - полноценные члены семьи. Многих питомцев мы подобрали с улицы, вылечили, выходили, и они остались с нами. У нас также был кот по кличке Апельсин, он инвалид, мы его без лапки забрали с улицы. Мы не стали снимать жильё, чтобы поднакопить за это время денег. Мы хотели вернуться на Родину и получить российские паспорта, - говорит Наталья.

Пожар быстро спалил все то, что женщины нажили за этот год

Женщинам удалось накопить около 50 тысяч рублей. Этого должно было хватить, чтобы вернуться домой, и в случае непредвиденных обстоятельств, если вдруг квартира разрушена, пожить в съемной. Но планы были разрушены незваными гостями. Кому-то просто не нравилось, что мы здесь живем.

— Я той ночью поехала в клинику, одной нашей собачке Тале стало плохо, её укусил клещ, и я повезла её к ветеринару. А мама с остальными питомцами осталась в палатке. К ней заявились трое мужчин, это были приезжие из Азии. Они были агрессивно настроены и сильно пьяны. Они стали ломать палатку просто ради забавы. Мама пыталась их прогнать, но только разозлила их. Через какое-то время они пришли с канистрой и просто подожгли все, что у нас было, – со слезами на глазах вспоминает Наталья.

Когда она вернулась из клиники, на месте палатки уже было пепелище. Все вещи женщин были уничтожены в огне, но самой страшной потерей Наталья называет двух погибших в пожаре питомцев: Мишу и Ойшу, ещё одна собака хаски по кличке Маркиза получила ожоги. Помимо денег, которые сгорели, огонь уничтожил еще и работы Натальи. По образованию девушка режиссер, поэтому она пыталась писать сценарии, чтобы с помощью них попробовать выбраться из тяжелой ситуации, в которой оказалась.

— Я пробовала писать сценарии и стихи, во-первых, чтобы не забывать навыки по основной профессии, а во-вторых, мне 32 года, может быть когда-то этот кошмар закончится, и я смогу работать в любимой отрасли. После пожара мы вызвали полицию, с ними приехал и сотрудник МЧС, нам сказали, что чудом огонь не распространился по лесу, деревья рядом с палаткой сильно обгорели. Полиция к нам очень хорошо отнеслась и вошла в положение, девушка следователь даже отдала часть своих вещей. Спасибо ей большое, — говорит Наталья.

Наташины питомцы

Теперь девушка с мамой и оставшимися питомцами скитаются по знакомым и ищут крышу над головой. Женщины радуются любой помощи и всё-таки надеются, что тех, кто отнял у них самое дорогое, смогут найти и наказать.

Если у наших читателей есть возможность помочь Наталье и ее маме с временным жильем, пишите на эту почту natalia.eroshkina@phkp.ru или в любой мессенджер по номеру +7 916 541-94-00.

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