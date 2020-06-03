2020-06-03T12:57:14+03:00
Общество

Беженка из Луганска целый год жила в палатке в лесу под Москвой, пока ее "дом" не сожгли

Ночью палатку, в которой жила Наталья и ее мама, облили бензином и подожгли. Сгорели документы и деньги, которые девушка копила на съем жилья [видео]
Наталия ЕРОШКИНА
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Девушка выглядит ухоженной и опрятной, если вы встретите ее на улице, то даже не подумаете, что эта молодая особа год живет в лесу в палаткеДевушка выглядит ухоженной и опрятной, если вы встретите ее на улице, то даже не подумаете, что эта молодая особа год живет в лесу в палатке
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Недалеко от дачного посёлка Дубки неизвестные подожгли палатку в лесу, в которой уже год жила 32-летняя беженка из Луганской области Наталья и её 65-летняя мама. Пожар быстро спалил все то, что женщины нажили за этот год. Все их вещи, включая документы и деньги, которые по копеечке семья откладывала на то, чтобы снимать хоть какое-нибудь жилье, сгорели дотла. Мать с дочерью остались без крыши над головой и без рубля в кармане.

32-летняя беженка из Луганской области Наталья

32-летняя беженка из Луганской области Наталья

Теперь по порядку. Наталья и ее мама не бездомные в полной мере этого слова, бомжами их назвать сложно, да и даже юридически нельзя. Девушка выглядит ухоженной и опрятной, если вы встретите ее на улице, то даже не подумаете, что эта молодая особа год живет в лесу в палатке. У Натальи с мамой есть квартира в Луганской области, сама девушка много лет работала сценаристом на Украине, после того как закончила факультет режиссуры в одном из местных вузов.

Каким образом они оказались в России? И почему уже год живут в походной палатке в лесу?

Наталья со своей мамой задумались о переезде в 2014 году, когда обстановка на Донбассе стала накаляться. Заботясь о своей безопасности, они взяли двух своих собак: Талю и Маркизу, собрали необходимые вещи и уехали в Россию. Переезд дался нелегко, но семье повезло повстречать добрых людей.

— Мы познакомились совершенно случайно с семьёй, которая разрешила нам жить у них на даче в Дубках, поначалу нужно было оплачивать только электроэнергию. Но через какое-то время нас стали просить оплатить долг хозяев за коммунальные услуги, который накопился ещё до нашего приезда. Я тогда работала курьером, и все мои деньги уходили на оплату этого долга, — рассказала Наталья kp.ru .

Денег не хватало, а платежи только росли, и через какое-то время хозяева попросили гостей съехать. Деваться Наташе с мамой было некуда, родственников в России у них нет, а значит нужно было справляться своими силами. Женщины стали готовиться к очередному переезду.

— Тогда мы решили купить палатку и переехать в ближайший лес. Не спрашивайте, почему так радикально, просто выбора у нас не было. Там мы прожили целый год, благо зима была тёплой, у нас были тёплые одеяла, и нас грели наши собаки, они - полноценные члены семьи. Многих питомцев мы подобрали с улицы, вылечили, выходили, и они остались с нами. У нас также был кот по кличке Апельсин, он инвалид, мы его без лапки забрали с улицы. Мы не стали снимать жильё, чтобы поднакопить за это время денег. Мы хотели вернуться на Родину и получить российские паспорта, - говорит Наталья.

Пожар быстро спалил все то, что женщины нажили за этот год

Пожар быстро спалил все то, что женщины нажили за этот год

Женщинам удалось накопить около 50 тысяч рублей. Этого должно было хватить, чтобы вернуться домой, и в случае непредвиденных обстоятельств, если вдруг квартира разрушена, пожить в съемной. Но планы были разрушены незваными гостями. Кому-то просто не нравилось, что мы здесь живем.

— Я той ночью поехала в клинику, одной нашей собачке Тале стало плохо, её укусил клещ, и я повезла её к ветеринару. А мама с остальными питомцами осталась в палатке. К ней заявились трое мужчин, это были приезжие из Азии. Они были агрессивно настроены и сильно пьяны. Они стали ломать палатку просто ради забавы. Мама пыталась их прогнать, но только разозлила их. Через какое-то время они пришли с канистрой и просто подожгли все, что у нас было, – со слезами на глазах вспоминает Наталья.

Когда она вернулась из клиники, на месте палатки уже было пепелище. Все вещи женщин были уничтожены в огне, но самой страшной потерей Наталья называет двух погибших в пожаре питомцев: Мишу и Ойшу, ещё одна собака хаски по кличке Маркиза получила ожоги. Помимо денег, которые сгорели, огонь уничтожил еще и работы Натальи. По образованию девушка режиссер, поэтому она пыталась писать сценарии, чтобы с помощью них попробовать выбраться из тяжелой ситуации, в которой оказалась.

— Я пробовала писать сценарии и стихи, во-первых, чтобы не забывать навыки по основной профессии, а во-вторых, мне 32 года, может быть когда-то этот кошмар закончится, и я смогу работать в любимой отрасли. После пожара мы вызвали полицию, с ними приехал и сотрудник МЧС, нам сказали, что чудом огонь не распространился по лесу, деревья рядом с палаткой сильно обгорели. Полиция к нам очень хорошо отнеслась и вошла в положение, девушка следователь даже отдала часть своих вещей. Спасибо ей большое, — говорит Наталья.

Наташины питомцы

Наташины питомцы

Теперь девушка с мамой и оставшимися питомцами скитаются по знакомым и ищут крышу над головой. Женщины радуются любой помощи и всё-таки надеются, что тех, кто отнял у них самое дорогое, смогут найти и наказать.

Если у наших читателей есть возможность помочь Наталье и ее маме с временным жильем, пишите на эту почту natalia.eroshkina@phkp.ru или в любой мессенджер по номеру +7 916 541-94-00.

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Неизвестные сожгли палатку, в которой девушка прожила целый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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