2020-06-03T12:53:27+03:00
Политика

Эксперты по информационной войне: Цель западной кампании — очернить спецслужбы России

В Москве прошла презентация доклада о том, как из нашей страны конструируют «врага»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Мир порабощён фейками: «Страшные русские к вам придут, они разместили свои войска у наших границ».Мир порабощён фейками: «Страшные русские к вам придут, они разместили свои войска у наших границ».Фото: Shutterstock
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В среду в информагентстве «Россия сегодня» прошла онлайн-конференция о «гибридной войне» в медиа-пространстве против нашей страны. Поводом стала презентация доклада, где разбирались конкретные механизмы подобного воздействия.

— Конечной целью является перепланировка мирового пространства в интересах США. Наши оппоненты начинали с малого: раньше объектами воздействия были Иран и КНДР, сейчас цели покрупнее — Россия и Китай. В нашем случае основной удар [информационной войны] наносится по спецслужбам России. То же самое происходило в 1990-е годы, — констатирует политолог Алексей Мухин. — Нужно сделать так, чтобы западные партнёры не смогли столь вольготно резвиться в нашем информационном пространстве.

— Ранее мы лишь оборонялись в инфополе. Но в обороне войну не выиграешь, — продолжает другая участница конференции — теле- и радиоведущая Анна Шафран. — В России существуют отдельные элиты, которые думают, что смогут отсидеться в тылу этой войны. Не смогут. Время тактических решений закончилось. Нам нужна целостная стратегия работы в информационном пространстве.

— Сегодняшняя среда является глобальной, а значит — легко управляемой. Посмотрите, как легко везде вспыхнули сетевые протесты после убийства темнокожего. Молодёжь всё больше уходит в соцсети, в интернет. И вот там американцы умеют создавать матрицу реальности, — говорит профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — Мир порабощён фейками: «Страшные русские к вам придут, они разместили свои войска у наших границ». Понятно, что это ложь. Но она становится реальностью. Американцы не понимают, что в конечном счёте проиграют. Они полагают, что, создав образ врага, смогу объединить вокруг себя мир. Но «дружить против кого-то» — это не метод.

Отвечая же на вопрос «КП» о конкретных мерах противодействия, политолог Алексей Мухин подчеркнул, что одной из таковых является ограничение деятельности «специфических западных некоммерческих организаций» на нашей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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