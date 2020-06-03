Мосводоканал подтвердил высокое качество водопроводной воды

Мосводоканал успокоил москвичей

Качество водопроводной воды в столице соответствует всем критериям.

Вопрос о том, стоит ли пить воду из-под крана или нужно покупать бутилированную, возникает у россиян регулярно. Очередной виток этой дискуссии вызвала статья, опубликованная 2 июня 2020 года на сайте организации “Роскачество” под названием “Роскачество исследовало воду: пить или не пить?”. Статья вроде бы посвящена тому, что не вся бутилированная вода одинаково полезна (в частности, был обнулен рейтинг четырех видов бутилированной воды), но мимоходом в ней говорится: “качество водопроводной воды полностью соответствует нормативам СанПиН для воды из-под крана, но тем не менее в целом уступает качеству бутилированной и не соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества для бутилированной питьевой воды”. То есть, сделает из этого вывод читатель, вода из московского крана, конечно, здоровью не навредит, но лучше пить ее из покупных бутылок. Так ли это? Давайте разберемся.

Начнем с претензий к водопроводной воде. В статье утверждается, что вода в водопроводе не соответствует неким повышенным нормам “Роскачества” по таким показателям, как содержание нитратов, нитрит-ионов, аммиака, альфа-активность, и что “повышенное содержание аммиака, нитрит-иона и повышенная альфа-активность при регулярном употреблении такой воды могут негативно влиять на организм”. За этими страшными, но непонятными терминами скрывается вот что: при повышенном содержании в воде остатков органических удобрений (навоза и проч.), смытых талыми водами, может наблюдаться негативное влияние на организм. И правда, пить воду с остатками навоза как-то не очень. Вот только - насколько это соответствует действительности?

От истока

Давайте проследим путь воды к кранам москвичей. Он начинается далеко от Москвы - в Тверской и Смоленской областях. Уже там, еще до водозаборов станций водоподготовки, берутся пробы на качество воды - в общей сложности, таких точек сбора проб 140. Затем пробы берутся на самих станциях водоподготовки - всего в 170 точках, на каждом этапе очистки воды и в точках выхода. Когда вода поступает в водопровод Москвы, она проверяется еще раз, на 250 точках забора проб. И проверка идет не только по перечисленным “Роскачеством” четырем показателям, а по 184 критериям!

Итак, 450 специалистов аккредитованных лабораторий Мосводоканала и сторонних организаций ежесуточно проверяют поступающую в краны москвичей воду по более, чем 5 тысячам определений по физико-химическим, бактериологическим и гидробиологическим показателям. В общей сложности они проводят более 2 млн анализов в год. Параллельно лабораторному контролю уже несколько лет действует система автоматического мониторинга качества воды. Свыше 450 автоматических анализаторов, установленных на водоисточниках, станциях водоподготовки и в городской сети, непрерывно в потоке воды контролируют основные параметры ее качества.

Получается немного больше, скажем мягко, чем одномоментный анализ “Роскачества” по четырем показателям. Но, может быть, речь идет каких-то несущественных для здоровья показателях, а вот в бутилированной воде учтены как раз самые важные ингредиенты?

Давайте обратимся к зарубежному опыту - тем более, что “Роскачество” обосновывает свои критерии именно зарубежными требованиями к безопасности и качеству воды. И тут нас ждет первый сюрприз: российские нормы СаНПиН к качеству водопроводной воды жестче зарубежных нормативов. При этом, по свидетельству Управления Роспотребнадзора по г. Москве, подтвержденному лабораторией ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве”, московская питьевая вода безопасна и безвредна для человека. “Благодаря современной и эффективной системе водоподготовки качество питьевой воды, подаваемой населению по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует нормативным требованиям и отличается стабильностью. Внедренные современные технологии позволяют обеспечить на более высоком уровне удаление бактерий, вирусов из исходной воды, повысить степень безопасности питьевой воды в микробиологическом отношении и улучшить ее органолептические свойства”, - сообщили в пресс-службе столичного Управления Роспотребнадзора по Москве. Подчеркнем - исходя из более жестких норм, нежели западные.

Как это происходит

Давайте подробнее посмотрим, какую подготовку проходит вода, прежде чем попадает в водопроводную сеть Москвы.

Вначале вода из источников водозабора проходит традиционную очистку - отстаивание (на этом этапе вода избавляется от механических примесей вроде песка и осадочных пород) и фильтрацию (очистка от химических примесей). В принципе, с этого момента вода уже безвредна для здоровья. Но уже после этого Мосводоканал проводит озоносорбцию - озонирование воды с последующей фильтрацией через гранулированный активированный уголь. Благодаря этому исключается влияние сезонных изменений качества исходной воды, обеспечивается надежная дезодорация, улучшаются микробиологические показатели.

На следующем этапе применяется еще одна прогрессивная технология: мембранная ультрафильтрация. Метод мембранного фильтрования основан на принципе физического барьера, через который вода проходит под определенным давлением. Ультрафильтрация позволяет сохранить солевой состав воды, обеспечивает эффективное удаление бактерий и вирусов при высокой технологической и санитарной надежности. То есть, вода очищается от всех видов химических и бактериологических загрязнений, но при этом сохраняет свой минералогический состав.

Надо сразу сказать - это довольно дорогие технологии. Применять их в коммерческом производстве воды можно, но вода при этом будет “золотая”. Чаще всего производители бутилированной воды используют один из двух методов: либо очистка воды фильтрами (как правило, угольными и на основе ионно-обменных смол), либо очистка воды мембранными фильтрами. В первом случае из воды удаляются химические и бактериологические загрязнения, во втором вообще все - в том числе и полезные микроэлементы. В последнем случае, как правило, на последнем этапе в воду добавляются минеральные соли, но искусственное насыщение воды солями не сравнится с природным богатством микроэлементов - просто невозможно вернуть воде все те микроскопические доли минералов, которые присутствовали в “живой” воде.

Дело — труба

Эээ! - скажет искушенный читатель. - Одно дело вода, которая выходит из станции водоочистки, а совсем другое дело та вода, которая течет из крана. Ведь по дороге она проходит через систему трубопроводов, которые еще неизвестно в каком состоянии.

Действительно, еще сравнительно недавно состояние водопроводных сетей столицы, особенно в центре, было больным вопросом. Но за последние десятилетия и здесь произошли кардинальные изменения. Как бы ни сетовали москвичи на разрытые канавы во дворах, но в результате за последние 20-25 лет удалось полностью обновить водопроводную сеть столицы. За эти годы, как свидетельствует анализ ретроспективных данных по качеству питьевой воды в Москве, мутность воды уменьшилась в среднем в 5 раз, содержание природной органики, характеризуемой перманганатной окисляемостью, – в 1,5 раза. И сегодня водопроводная вода в Москве полностью соответствует качеству питьевой воды. Которая, в свою очередь, полностью соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества”. Нормам, повторим, гораздо более жестким, нежели западные стандарты.

В этом, стоит заметить, большая заслуга Москводоканала, который реализует Программу комплексных промывок трубопроводов. Эта программа предусматривает ряд профилактических мероприятий по промывке трубопроводов, снабжающих холодной водой жилые дома, при получении заявлений жителей на качество воды, а также после капитального ремонта дома, в котором произошла замена внутреннего водопровода. Так, в 2020 году запланирована промывка водопроводных трубопроводов протяженностью 320,90 км сетей по 753 адресам Москвы.

Водопровод vs бутыли

Так что же - продавцы бутилированной воды просто обманывают, уверяя, что их вода полезнее? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Есть производители, которые бутилируют воду из артезианских источников, богатых полезными для здоровья минеральными солями. Пить такую воду, безусловно полезно - но лишь в том случае, если нет противопоказаний. Например, при заболеваниях почек и мочекаменной болезни высокая минерализация воды вредна. Есть и другие противопоказания - в любом случае, стоит посоветоваться с врачом.

В случае, если производитель уверяет, что его вода чище водопроводной, стоит поинтересоваться, за счет чего. Если речь идет о мембранной очистке вода, то это вода, лишенная практически всех полезных свойств. Если же речь идет о фильтрации, то придется убедиться, что производитель провел озонирование и ультрафиолетовую очистку. И подумать, стоит ли переплачивать за это, если на Мосводоканале те же самые процедуры выполняются в плановом порядке.

Кстати, по упомянутому в статье “Роскачества” адресу (ул. Правды д.1/2) Мосводоканалом 02 июня текущего года были отобраны пробы воды. Кроме того, в районе "Беговой" (САО), где расположен указанный адрес - ул. Правды, д.1/2 - ежедневно проводится плановый мониторинг качества воды.

“По результатам выполненных анализов качество питьевой воды в отобранных пробах полностью соответствует установленным государственным нормативным требованиям, в том числе по содержанию аммиака, нитратов и нитритов. Москвичи могут без опасений использовать воду как для питьевых, так и для бытовых целей, дополнительная очистка воды не требуется”, - говорится в заключении.

Наш вывод такой: если вам не требуется лечебная минеральная вода, можете спокойно использовать для питья воду из-под крана. Так, кстати, делают на Западе, где, напомним, санитарные нормы в отношении водопроводной воды гораздо мягче российских. Вы, возможно, удивитесь, но даже в самом дорогом ресторане Парижа при просьбе дать стакан воды вам принесут воду из-под крана. Разумеется, она может показаться особенно вкусной. Но даже на вкус Парижа московская водопроводная вода - прекрасный напиток.