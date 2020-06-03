2020-06-03T14:15:55+03:00
Происшествия

В Москве ограбили египетского актёра-двойника Мохамеда Салаха

В отличие от своего соотечественника у Ислама машина гораздо скромнее, но и перед ней грабители не устояли
Иван РУНЕВ
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Ислам не из разряда высокооплачиваемых актеровИслам не из разряда высокооплачиваемых актеровФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Исламу 36 лет, он давно живет в Москве и работает актером в одной из столичных киностудий. За время своей кинокарьеры мужчина уже успел сняться во многих фильмах и сериалах, таких как «Землетрясение», «Глаза в глаза», а еще его часто приглашают играть в рекламе и скетчах Пушкина.

Мужчина уже успел сняться во многих фильмах и сериалах. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мужчина уже успел сняться во многих фильмах и сериалах.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ислам не из разряда высокооплачиваемых актеров, поэтому мужчина живет скромно, снимается во всем, где предложат, а в свободное время, как и знаменитый соотечественник Мохамед Салах, играет в футбол за любительский клуб. Рабочий день у Ислама ненормированный, зарплата небольшая, поэтому на накопленные от съемок деньги он смог приобрести лишь отечественный ВАЗ -2105, или как его называют в народе, "пятёрка". Сложностей с машиной у египтянина не возникало до тех пор, пока на неё не обратили внимание преступники.

Ислама часто приглашают играть в рекламе и скетчах Пушкина. Фото: кадр из фильма

Ислама часто приглашают играть в рекламе и скетчах Пушкина.Фото: кадр из фильма

Это произошло на юго-востоке столицы в районе Некрасовка. Актёр оставил свой автомобиль в соседнем дворе - у его дома свободных мест не оказалось. Целый день машина простояла там без присмотра. Вечером хозяин вернулся на место парковки, сел за руль и попытался завести автомобиль. Но машина не реагировала, мужчина решил, что аккумулятор разрядился и открыл капот. Причина действительно была в батарее, но не совсем такая, о которой предполагал актёр. Аккумулятора на месте попросту не было. О пропаже Ислам сообщил в полицию, там у него приняли заявление и пообещали разобраться, но долгое время дело стояло на месте, а подозреваемых в краже не могли установить. Но несколько дней назад по этой краже всё-таки возбудили уголовное дело.

Ислам играет в футбол за любительский клуб. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ислам играет в футбол за любительский клуб.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— 25 мая по данному факту в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 - кража, - сообщил источник kp.ru

Ислам надеется, что полиция все-таки найдет воров, которые вернут ему аккумулятор или хотя бы возместят ущерб. Ведь уже сейчас карантинные меры ослабляются, и вскоре актер может заняться любимым делом, а после работы все также играть за свой любительский футбольный клуб.

mosalahmosalah
Мохаммед Салах
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ИСТОЧНИК KP.RU

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