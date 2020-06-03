Утиные истории: какие птицы обитают в столичных водоемах и почему им не сидится на одном месте

Недавно стал свидетелем любопытной сцены. Недалеко от станции метро «Парк культуры» на Комсомольском проспекте прогуливалась утка. Если не сказать - кряква. Бесстрашная как Жанна д’Арк. И круглая как колобок. Мне даже показалось, что у нее одышка.

И тут из-за угла выскакивает пацанёнок лет пяти и, вопреки маминым уговорам, пытается настигнуть несчастную птицу. Та, выпучив глаза, бежит. Но куда - с таким брюхом. Крыльями машет как в припадке, а взлететь не может.

Тут сорванца, наконец, взяли за руку. И утиное сердце постепенно успокоилось.

На самом деле, ничего смешного тут нет. В ожирении кряквы виноваты люди. То есть мы с вами.

Вместо того, чтобы подкидывать птицам овощи (огурцы, например, или кабачки кусочками), мы тащим булки или даже черный хлеб, от которого утки медленно и мучительно умирают (желудок не справляется с мякишем, который бродит и распухает).

По словам руководителя птичьего приюта в «Сокольниках» Вадима Мишина, такие заплывшие птицы не в состоянии толком летать и зачастую не могут найти пару. А это, по сути, загубленная судьба. Вместо того, чтобы выводить потомство и заботиться об утятах, кряква ковыляет одна по карантинной Москве. Потом возвращается на пруд, а там уже местные жители с целыми буханками. И мыслью, что они делают мир лучше, не давая уткам умереть от голода.

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ РАССЧИТАЙСЬ

Специалисты «Мосприроды» ведут в столице ежегодный учет водоплавающих. И уток среди них подавляющее большинство. Гораздо больше, чем чомг, камышниц, черношейных поганок, чаек, лысух, также обитающих на воде.

Популяция уток в Москве начала расти в середине прошлого века, когда этих птиц перестали рассматривать как потенциальный ужин. И даже стали подкармливать.

- К тому же к Москве присоединили крупные природные участки с водоемами, - рассказали «КП» в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. - Некоторые пруды перестали полностью замерзать зимой из-за техногенной деятельности человека. И часть уток отменила осенний перелет в теплые края, образовав оседлую популяцию.

Сейчас речь идет уже более чем о трех десятках тысяч птиц. Какие-то из них гнездятся в Москве, какие-то разлетаются весной по области.

Первое место - кряква. Этих дружков больше всего. Около 96% от всего поголовья водоплавающих. Данный вид называют «неприхотливым и пластичным», что позволило человеку еще в древние времена одомашнить его. Селезня можно узнать по жгуче-зеленой голове и фиолетовой полоске на крыле. А самки пестрые - коричневато-бежевого цвета. В среднем у крякв в Москве получается около тысячи выводков с пятью тысячами птенцов.

Кряквы - это 96% от всего поголовья водоплавающих в МосквеФото: Мария ЛЕНЦ

Серебро присуждается оранжеватой утке, которая называется огарь. Это прижившийся вид (птицы крупнее, чем кряквы), прилетевший к нам из южных степей. Там они гнездятся в звериных норах, в каменных расщелинах, на земле. А у нас все больше халявничают в Московском зоопарке (если вы в нем были, не могли не видеть). Да и на других городских водоемах огаря полно. Его тоже можно встретить на улице - и необязательно на берегу.

Серебро присуждается оранжеватой утке, которая называется огарьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Гнездятся они на чердаках старых домов, - рассказал «КП» орнитолог Вадим Мишин. - Чаще всего, в центральной части города. Потому что в новостройках чердаков нет. Или есть в виде технических этажей, которые закрыты.

Самое интересное - это когда родители возвращаются с пополнением назад к водоему. Птенцы один за одним падают с крыши на землю. И не разбиваются, потому что легкие как пушинки. Потом выстраиваются друг за другом. И с левой ноги - шагом марш к пруду. Однажды из-за такой семейки сотрудники полиции даже Садовое кольцо перекрыли. И не разрешили автомобилистам ехать, пока все огарята не оказались на противоположном тротуаре.

- В последние годы огарей насчитывалось более 1100 особей, - сообщили «КП» в «Мосприроде». - У них больше 50 выводков и 350 утят.

Третье место занимает хохлатая чернеть (по размерам больше голубя, но меньше кряквы). Легче всего узнается самец - черный с фиолетовым отливом, с хохолком на затылке и белыми боками. Это уже не самый многочисленный вид, как и все последующие - на зимовку остается около 300 хохлатых чернетей, а летом насчитывают до 30 выводков.

Перечислим и другие виды, зафиксированные на столичных водоемах.

Красноголовый нырок (правда, в чертах Москвы освоился не очень-то, держится все больше Косинских озер - за МКАДом). 27 выводков, зимовать остается примерно 10 особей.

Красноголовый нырок на зимовке среди крякв. Фото предоставлено Департаментом природопользования и охраны окружающей среды

Гоголь. Не очень крупная утка с белыми пятнышками на щеках. В российской столице ее выводили искусственно (60 лет назад), подкладывая привезенные в зоопарк яйца под крякв и мускусных уток. Десять лет назад численность резко упала из-за ветра и ледяных дождей. Многие дуплистые деревья оказались поломанными и летом насчитали всего 6 выводков (годом ранее было 58).

Дальше совсем единичные экземпляры (у каждого вида не больше 10-20 особей по всей Москве). Это чирок-свистунок, луток, морянка, шилохвость, пеганка, серая утка и даже утка-мандаринка (ее родина - Дальний Восток).

Самка чирка-свистунка на зимовке. Фото предоставлено Департаментом природопользования и охраны окружающей среды

ОСМЕЛЕЛИ…

Куда же они все-таки идут, эти утки? Да еще с таким важным видом, что не подходи!

По словам директора по развитию Союза охраны птиц Елены Зубакиной, прогулки у птиц действительно не праздные и пустые, а, что называется, по делу.

- Утки меняют место дислокации, - говорит специалист. - Просто так слоняться по тротуарам они не будут.

Так что с пандемией и режимом самоизоляции это не связано. У них свои утиные дела.

Хотя в лесопарках птицы и, правда, без людей осмелели.

- Взять того же дрозда-рябинника, - говорит орнитолог Вадим Мишин. - Раньше он старался гнездиться повыше - метрах в пяти над землей. А сейчас это и три метра, и два. Да и деревья выбирает любые. Даже рядом с пешеходной дорожкой. Лишь бы развилка сучьев была удобная. Москвичей хочется попросить не касаться таких гнезд и близко не подходить. Чтобы не напугать птиц.

Самец мандаринки. Фото предоставлено Департаментом природопользования и охраны окружающей среды

ЦАПЛЮ СПАСЛИ, ОТПУСТИЛИ, А ОНА ВЕРНУЛАСЬ

И неким бонусом небольшая история.

Два года назад в птичий приют в парке «Сокольники» приехали рыбаки, которые ловили окуней где-то на Москве-реке и заметили большую птицу вдали, которая трепыхалась в воде у берега. Оказалось, цапля, которую только что ранили картечью. Да так и оставили погибать.

В приюте подранка сразу положили на операционный стол. И во время сложной операции вставили металлическую спицу в крыло, которую потом (спустя несколько месяцев) вынули.

В общей сложности Цыля провела в орнитарии два года. И вот недавно после окончательной реабилитации ее выпустили на свободу.

Зрелище невероятное. Как будто птеродактиль парил над Сокольниками. Птица-то крупная.

Однако далеко улетать Цыля не захотела. И через несколько дней вернулась в парк. И стала жить на Золотом пруду - там же, где с горем пополам прижилась лебедь по кличке Дуся. Она знаменита тем, что не хотела расставаться с людьми, которые ее выпускали. Только ее оставят на берегу, только соберутся уходить, как Дуся взлетала, делала круг над озером и приземлялась перед своими спасителями. Это повторялось раз пять.

Но ничего. Теперь у лебедя появилась соседка Цыля. Авось подружатся.

ЧЕМ ЛУЧШЕ КОРМИТЬ

Если вам все-таки хочется угостить городских уточек и не навредить им, то лучше им дать:

- отварные или свежие овощи (лучше зеленые);

- фрукты (желательно, нарезанные кусочками);

- пшено и пшеница (оставлять на берегу, в воду бросать не надо);

- разваренные крупы, перемешанные с творогом или рубленой сырой печенью;

- собачьи консервы;

- творог.