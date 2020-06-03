2020-06-03T15:59:48+03:00
Недвижимость

«Работы по реновации в Москве возобновлены»: мэр города посмотрел стартовый дом в Ростокино

Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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По словам мэра города Сергея Собянина, никакого критического отставания не произошло. Фото: Гавриил Григоров/ТАССПо словам мэра города Сергея Собянина, никакого критического отставания не произошло. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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В столице из-за коронавируса на несколько недель останавливали работы по программе реновации, теперь они вновь возобновлены. По словам мэра города Сергея Собянина, никакого критического отставания не произошло. В этом году реновация придет в Ростокино. В районе включены 19 пятиэтажных домов. В новые квартиры должны переехать порядка 4 000 жителей района. Мэр Москвы Сергей Собянин 3 июня осмотрел новый дом на Сельскохозяйственной улице, который будет сдан 1 сентября 2020 года. В него переедут жители из пятиэтажки на проспекте Мира.

- Несмотря на все проблемы с экономикой города, мы приняли решение не останавливать строительные программы города. Одна из ключевых программ по реновации. Это огромное количество людей, которые ждут переселения из ветхого жилья. К сожалению, во время пика эпидемии мы приостановили большинство строек по реновации, но велись работы в домах, которые находились в высокой степени готовности. Сегодня мы вышли на большинство площадок, - сказал Сергей Собянин.

Дом на Сельскохозяйственной улице уже практически готов. Данная территория имеет хорошую транспортную доступность – в радиусе порядка 1,5 км находятся станции метро и МЦК («ВДНХ», «Ботанический сад», «Ростокино», а также станция монорельса «Улица Сергея Эйзенштейна»). В пешей доступности расположены ВДНХ, магазины, дом культуры, стадион, почта, школа и детский сад.

В новом жилом доме 11-12 этажей (две секции), всего 110 квартир, включая 43 однокомнатные, 55 двухкомнатных и 12 трехкомнатных. Балконы с остеклением и дополнительным защитным ограждением. Установка поквартирных узлов отопления даст возможность жителям самостоятельно регулировать температуру в помещениях (это позволит экономить на оплате за отопление).

Возле дома будет детская площадка, зона для тихого отдыха и парковки. Высадят 10 деревьев, 276 кустарников, 57 лиан.

Первыми в новостройку на Сельскохозяйственной улице переедут жители дома 135А на проспекте Мира - 142 человека (60 квартир).

Напомним, в программу реновации в Москве включены 5 174 пятиэтажки. Уже построено 57 новых жилых домов, ведется строительство и проектирование 262 домов.

- Проводится огромная работа по проекту планировок. В этом году они практически все будут утверждены – на 90% они уже прошли публичные слушания и одобрены горожанами, - сказал Сергей Собянин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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