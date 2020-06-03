Снижение обоняния, вкуса и конъюнктивит: Минздрав озвучил последние данные о симптомах COVID-19

Обновленный список возможных симптомов коронавирусной инфекции перечислен в Методических рекомендациях Минздрава, которые ведомство обнародовало в среду, 3 июня.

По последним данным инкубационный период болезни может составлять от 2 до 14 суток, в среднем 5 — 7 суток, говорится в документе.

У больных COVID-19 могут наблюдаться такие симптомы:

- повышение температуры тела — более, чем в 90% случаев;

- кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты — в 80% случаев;

- одышка — в 30% случаев;

- повышенная утомляемость — в 40% случаев;

- ощущение заложенности в грудной клетке — более чем в 20% случаев.

В Рекомендациях отмечено, что также у больных с коронавирусом могут наблюдаться снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита, боль в горле и насморк. До сих пор некоторые эпидемиологи утверждали, что конъюнктивита при COVID-19 быть не может. Теперь этот признак закреплен в официальном документе на основании последних научных данных.

Кроме того, описываются сроки появления некоторых проявлений болезни. Так, наиболее тяжелая одышка может развиваться к 6 — 8 дню от момента инфицирования. В числе первых симптомов могут быть боли в мышцах (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (2 — 3%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Причем, в начале развития болезни такие симптомы могут встречаться и без повышения температуры, подчеркивается в документе.

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При каких признаках случай болезни считается «подозрительным на COVID-19»

В Методических рекомендациях Минздрава также разъясняется, при каких симптомах у человека должны заподозрить Ковид. А значит, как минимум полагается визит врача на дом из районной поликлиники и взятие мазка на коронавирус (при серьезном ухудшении самочувствия — приезд Скорой).

«Подозрительным на COVID-19» считается случай, когда у больного температура тела выше 37,5 градусов, и одновременно наблюдается один или более из следующих признаков: кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии 95% и менее, боль в горле, заложенность носа, нарушение или потеря обоняния (гипосмия или аносмия), потеря вкуса, конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь.

Эти симптомы считаются основанием для подозрений на COVID-19, если нет «других известных причин, которые объясняют данную клиническую картину», отмечается в документе.