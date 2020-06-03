2020-06-03T16:50:07+03:00
Политика

Путин будет рекламировать отечественные костюмы

Президент поручил сделать поддержку легкой промышленности частью национального плана
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин во время совещания о ситуации в легкой промышленности в режиме видеоконференции в резиденции Ново-Огарево. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания о ситуации в легкой промышленности в режиме видеоконференции в резиденции Ново-Огарево. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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О ЦЕНЕ ДОГОВОРИМСЯ

Для Владимира Путина совещание по поддержке легкой промышленности завершилось обновкой. Участвовавший в видеоконференции дизайнер Дмитрий Шишкин не только рассказал о проблемах своей отрасли, но предложил президенту сшить персонально для него комплект спортивной одежды из коллекции Putin Team.

- Год назад мы продемонстрировали с целью популяризации отечественной продукции коллекцию Putin Team, - сказал дизайнер. - Как человек, увлекающийся спортом, я надеюсь, вы по достоинству оцените и, тем самым, поддержите нас, отечественного производителя.

- Будет очень здорово, - не стал отказываться Путин, но на всякий случай в шутку оговорился. - О цене договоримся, надеюсь.

Таким образом, президент будет рекламировать отечественные горнолыжные костюмы, как он рекламирует, например, автомобили "Аурус".

МАСКИ БЕЗ ДЕФИЦИТА

Легкая промышленность, и до коронавирусного кризиса переживавшая не самые простые времена, этой весной оказалась в числе самых пострадавших. Закрытие магазинов сразу же сказалось на тех, кто поставляет в них товары. Каждый из выступавших на совещании предпринимателей называл миллиардные суммы убытков. Хотя для многих борьба с эпидемией как раз была шансом заработать.

Екатеринбург. Цех фабрики SHISHKIN с началом эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 перепрофилировали производство на выпуск защитных масок и медицинской защитной одежды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург. Цех фабрики SHISHKIN с началом эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 перепрофилировали производство на выпуск защитных масок и медицинской защитной одежды.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Российские компании проявили гибкий подход и развернули, причем достаточно быстро, выпуск средств индивидуальной защиты, - похвалил их Путин. - В каких-то случаях перепрофилировали свое производство, а где-то наладили его фактически с нуля. В короткие сроки в России в десятки раз выросло производство масок, перчаток, защитных костюмов. В результате удалось избежать критических сбоев в снабжении медперсонала больниц и служб скорой помощи.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ

- Предусмотреть режим максимального благоприятствования для предприятий легкой промышленности, которые работают "в белую".

- Увеличить объем субсидирования ставки кредитов для легкой промышленности до 1 миллиарда рублей.

- Включить предложения руководителей предприятий в план по восстановлению экономики.

- Проанализировать, как работают в отрасли меры поддержки малого бизнеса.

- Заложить в Росрезерв необходимые средства индивидуальной защиты.

Путину предложили сшить горнолыжной костюм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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