Против москвички, продавшей новорожденного сына за 150 тысяч рублей, завели дело за ложный донос

Уже полгода 22-летняя москвичка, которую в ноябре 2019 года обвинили в продаже собственного новорожденного сына находится в СИЗО. Свою вину женщина признала и заявила, что ребёнок ей был просто не нужен. Напомним, дикая история попала в новости после задержания женщины, которая продала малыша знакомой семейной паре сразу после выписки из роддома. Деньги собиралась потратить на путешествие, но не успела.

В полицию первой пришла бабушка пропавшего малыша. Женщина про продажу внука ничего не знала и заявила о похищении. Эту же версию первоначально озвучила и мама новорождённого. Но обмануть следствие не вышло. А за вранье все-таки придется ответить.

- В отношении обвиняемой возбуждено второе уголовное дело по статье 306 УК РФ «Ложный донос», - сообщили «Комсомольской правде» собственные источники в правоохранительных органах.

Оба дела уже в ближайшее время направят в суд. Москвичке грозит до десяти лет лишения свободы. Родительских прав женщину уже лишили. Но и с ее знакомыми, которые купили ребенка, мальчик не остался.

- Первоначально ребенок находился в больнице, после чего был передан в дом малютки, - сообщил источник «КП».

Сейчас для здоровенького полугодовалого малыша подыскивают приемную семью.