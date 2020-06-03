2020-06-03T17:21:18+03:00
Происшествия

Против москвички, продавшей новорожденного сына за 150 тысяч рублей, завели дело за ложный донос

Пытаясь выкрутиться из ситуации, женщина обвинила покупателей в похищении малыша
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уже полгода 22-летняя москвичка, которую в ноябре 2019 года обвинили в продаже собственного новорожденного сына находится в СИЗО. Свою вину женщина признала и заявила, что ребёнок ей был просто не нужен. Напомним, дикая история попала в новости после задержания женщины, которая продала малыша знакомой семейной паре сразу после выписки из роддома. Деньги собиралась потратить на путешествие, но не успела.

В полицию первой пришла бабушка пропавшего малыша. Женщина про продажу внука ничего не знала и заявила о похищении. Эту же версию первоначально озвучила и мама новорождённого. Но обмануть следствие не вышло. А за вранье все-таки придется ответить.

- В отношении обвиняемой возбуждено второе уголовное дело по статье 306 УК РФ «Ложный донос», - сообщили «Комсомольской правде» собственные источники в правоохранительных органах.

Оба дела уже в ближайшее время направят в суд. Москвичке грозит до десяти лет лишения свободы. Родительских прав женщину уже лишили. Но и с ее знакомыми, которые купили ребенка, мальчик не остался.

- Первоначально ребенок находился в больнице, после чего был передан в дом малютки, - сообщил источник «КП».

Сейчас для здоровенького полугодовалого малыша подыскивают приемную семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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