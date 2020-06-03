«Никто уже не мог ему помочь»: как артистки Рязанова, Моргунова, Павловец, Троянова переживают смерть сыновей

Нет ничего страшнее, чем пережить своего ребенка. 29 мая единственному сыну диктора Светланы Моргуновой исполнилось бы 53 года. Максим Моргунов не дожил – умер от осложнений коронавируса, у молодого и полного сил мужчины было много планов. Несмотря на занятость и семейные хлопоты, он по несколько раз в день созванивался с 80-летней мамой Светланой Моргуновой: заботился и окружал вниманием – был и сыном, и лучшим другом. Светлана Михайловна сказала, что пока не готова на интервью – ее любимый Максим умер две недели назад. Для матери время остановилось, она убита горем – женщину поддерживают невестка Лена, внучки Даша и Анюта. Светлану Михайловну сейчас не оставляют одну. В разговорах с друзьями она твердит, что жизнь потеряла смысл… Рассказываем, как переживают тяжелые потери звезды нашего экрана.

Ольга Павловец

З9-летняя звезда сериала «Склифосовский» Ольга Павловец сейчас воспитывает двух сыновей: 10-летнего Макара и 3-летнего Андрея. Ее сыну Прохору могла бы исполнится уже 14 мальчик погиб в 4 года.

Ольга Павловец сейчас воспитывает двух сыновей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Павловец лишь недавно решилась рассказать о трагической случайности, вследствие которой погиб Прохор. В тот момент Ольга не хотела жить, но нашла силы вернуться в профессию, благодаря поддержке любимых людей.

Когда погиб мальчик, актриса уже рассталась с его отцом, а сама много работала, поэтому ребенок некоторое время жил с родителями актрисы: «Сын тогда жил с моими родителями в Санкт-Петербурге, а я работала в Москве. Старалась часто ездить к нему, навещать, разговаривать по телефону. И вот однажды папа позвонил…. Это было трагическое стечение обстоятельств – сын споткнулся, ударился головой и упал в канавку с водой. Никто уже не мог ему помочь…»

Ольга рассказывала в программе «Судьба человека»: «Помню, как я кричу, потом валяюсь на траве, а рядом находится Ваня, мой гражданский муж… Потом помню аэропорт. Знаете, это невозможно передать словами. Но опять же парадокс, у меня нет ощущения, что я потеряла ребенка. Мне кажется, что он до сих пор находится рядом…»

Через несколько недель после страшной трагедии Павловец поняла, что снова хочет стать матерью – и уже через год после смерти старшего сына у Ольги и ее гражданского мужа родился Макар. Пара вскоре рассталась, однако сохранили дружеские отношения. Три года назад Ольга родила младшего сына Андрея, но имя отца ребенка держит в тайне.

Раиса Рязанова

Народная артистка Раиса Рязанова в этом году похоронила единственного сына Данилу. Осенью дружная семья Раисы Ивановны отметила ее 75-летний юбилей – последний раз справляла день рождения с сыном, теперь плачет убитая горем мать.

Раиса Рязанова с сыном Данилой.Фото: Телеканал "Россия"

Раиса Ивановна поднимала сына одна: с мужем развелась и больше замуж не вышла. Отец Данилы актер Юрий Перов умер в 51 год. И Данилы не стало в этом же возрасте. Раиса Рязанова вспоминает сколько теплых слов было сказано о ее единственном ребенке на похоронах: «Все говорили такие слова – такое отношение к нему было! Я просто не ожидала, потому что он ничем не делился!» Данила Перов самостоятельно поступил на актерский, и без помощи звездной мамы строил карьеру – с 94-го года служил в «Содружество актеров Таганки». В театре проходила церемония прощания с Данилой, там незадолго до смерти он репетировал новый спектакль.

«Он никогда не кичился моим именем - лишь однажды обмолвился обо мне, и его начали спрашивать: «Правда, что ты сын Раисы Рязановой?» Даня скромно отвечал: «Ну да». Этим мы с ним очень близки – я никогда не считала себя звездой. Просто ответственно отношусь к профессии», - вспоминала сына Раиса Ивановна.

Причина смерти Данилы Перова стал оторвавшийся тромб. Накануне смерти сына вечером Раиса Рязанова поговорила с сыном по телефону, а ночью его не стало. Мужчина много работал, не жаловался на самочувствие. «Даня не болел, но ему нельзя было курить – с детства у него была астма. На пыль, на книжки, на цветы – на все у него была реакция», - рассказала Рязанова в передаче «Судьба человека» после смерти сына. Актриса говорит, что сын все равно курил…

Сейчас единственная отрада для народной артистки Раисы Рязановой - внук Андрей Перов, который решил продолжать актерскую династию. Внук за бабушку переживает, а она обещает: «Хочется пожить побольше за сына – не знаю, как получится…»

Яна Троянова

В этом году сыну Яны Трояновой могло бы исполниться 30 лет. Единственный наследник актрисы покончил жизнь самоубийством 10 лет назад. Причиной трагедии Яна называла ряд событий: серьезные конфликты сына с девушкой, друзьями: «Он совершал неправильные поступки, осознав которые, не смог справиться со стыдом…» Мать с сыном успели последний раз все обсудить за пять дней до смерти Николая, он повинился перед мамой.

Яна Троянова с мужем.Фото: Евгения ГУСЕВА

Пережить смерть сына Трояновой помог ее второй муж Василий Сигарев – он был рядом и заставил ее не переносить съемки в фильме «Кококо». Яна просила отсрочить начало съемок – по графику они стартовали через полгода после смерти ее сына, но ей сказали, что это невозможно, и Троянова поехала работать: «Поняла, что это мой шанс не спиться. Если честно - даже не помню, как делала эту роль. Помню только Аню Михалкову и Васю Сигарева, которые меня из рук в руки передавали».

Троянова недавно говорила о том, что не исключает возможности усыновить ребенка. У ее мужа Василия Сигарева есть дочь от предыдущего брака, а вот общих детей в семье нет. Но пока у 47-летней звезды сериала «Ольга», ведущей телепроекта «Последний герой» полно работы – скучать некогда.