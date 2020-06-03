2020-06-03T17:33:32+03:00
Происшествия

Убийца кубинки зарабатывал на наркоборделе, обустроенном в квартире подельницы-сироты

Знакомые рассказали подробности о жизни Александра Александрова
Юлия ЩЕРБАКОВА
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За убийство девушки задержали Александра АлександроваЗа убийство девушки задержали Александра АлександроваФото: СОЦСЕТИ
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Жестокое убийство гражданки Кубы потрясло Москву неделю назад. Девушку заманили в квартиру. Удерживали в заложниках и требовали выкуп у ее подруг. А позже задушили и выбросили труп в уличную мусорку.

За убийство были арестованы двое Александр Александров и совсем юная Настя Гривкова (в ее квартире произошла расправа). Общий знакомый Анастасии и Александра 19-летний Егор рассказал о том, что мужчина использовал девушку и ее квартиру для своих противозаконных дел.

Молодой человек признался, что познакомился с Гривковой в интернете, девушка была честна и рассказала, что зарабатывает интимными услугами и приторговывает запрещенными веществами. Свою квартиру, которую ей выделили по программе помощи детям-сиротам, она использовала в качестве притона, приводила туда состоятельных клиентов.

Эту же квартиру облюбовал и ее знакомый Александр Александров. Мужчина питал к юной подруге глубокие чувства и даже планировал узаконить их отношения. Александров поселился в квартире Анастасии и начал устраивать здесь тусовки, приглашать девушек для интимных утех и распространять наркотики.

«Мы провели там два дня, выпивали, отдыхали. Саша предлагал нам какие-то таблетки, но мы отказывались. 26 апреля я переехал на другую квартиру. Больше мы не встречались», - цитирует Егора сайт mk.ru.

Позже Егор узнал, кем на самом деле был его друг. В настоящее время стражи порядка почти наверняка уверены, что Александром двигало вовсе не желание помочь девушке-сироте. Квартира Насти стала для него эдаким наркоборделем, приносящим доход.

Напомним, 22 мая подруга погибшей кубинки обратилась в полицию и сообщила, что ее знакомая пропала при странных обстоятельствах. А спустя два дня, 24 мая, москвичи обнаружили тело пропавшей девушки возле одного из мусорных баков на Кастанаевской улице в столичном районе Фили-Давыдково.

Видео из квартиры, где удерживали, а затем убили гражданку Кубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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