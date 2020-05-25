В Москве возле мусорного бака нашли тело гражданки Кубы
Поздним вечером в воскресенье, 24 мая, горожане обнаружили возле одного из мусорных баков на Кастанаевской улице в столичном районе Фили-Давыдково тело темнокожей молодой женщины, сразу вызвали полицию. Как рассказали сайту kp.ru очевидцы, девушка была совершенно голой, свидетели прислали «КП» видео с места событий.
Сейчас возле контейнера у дома № 55, где нашли тело, работает оперативно-следственная группа, место страшной находки оцеплено полицией. Мертвую девушку уже увезли.
По словам источника в правоохранительных органах, погибшая оказалась иностранкой – гражданкой Кубы, ей было всего 22 года.
Причины смерти кубинки предстоит выяснить экспертам. Сотрудники Следственного комитета России начали доследственную проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Место, где нашли тело гражданки Кубы.
ИСТОЧНИК KP.RU