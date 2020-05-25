В Москве возле мусорного бака нашли тело гражданки Кубы

25 Май 2020 2020-05-25T01:37:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером в воскресенье, 24 мая, горожане обнаружили возле одного из мусорных баков на Кастанаевской улице в столичном районе Фили-Давыдково тело темнокожей молодой женщины, сразу вызвали полицию. Как рассказали сайту kp.ru очевидцы, девушка была совершенно голой, свидетели прислали «КП» видео с места событий.

Сейчас возле контейнера у дома № 55, где нашли тело, работает оперативно-следственная группа, место страшной находки оцеплено полицией. Мертвую девушку уже увезли.

По словам источника в правоохранительных органах, погибшая оказалась иностранкой – гражданкой Кубы, ей было всего 22 года.

Причины смерти кубинки предстоит выяснить экспертам. Сотрудники Следственного комитета России начали доследственную проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780955" frameborder="0"></iframe> Место, где нашли тело гражданки Кубы.

ИСТОЧНИК KP.RU