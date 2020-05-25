2020-05-25T01:37:46+03:00
Происшествия

В Москве возле мусорного бака нашли тело гражданки Кубы

На месте работают оперативники, причины смерти иностранки выясняются [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
На месте работают следователиНа месте работают следователиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Поздним вечером в воскресенье, 24 мая, горожане обнаружили возле одного из мусорных баков на Кастанаевской улице в столичном районе Фили-Давыдково тело темнокожей молодой женщины, сразу вызвали полицию. Как рассказали сайту kp.ru очевидцы, девушка была совершенно голой, свидетели прислали «КП» видео с места событий.

Сейчас возле контейнера у дома № 55, где нашли тело, работает оперативно-следственная группа, место страшной находки оцеплено полицией. Мертвую девушку уже увезли.

По словам источника в правоохранительных органах, погибшая оказалась иностранкой – гражданкой Кубы, ей было всего 22 года.

Причины смерти кубинки предстоит выяснить экспертам. Сотрудники Следственного комитета России начали доследственную проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Место, где нашли тело гражданки Кубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме предложили надбавку к пенсии не с 80, а с 75 лет
В Москве возле мусорного бака нашли тело гражданки Кубы
В Приморском крае вспыхнул пожар в больнице, эвакуировано 74 человека
Трамп закрыл въезд в США для иностранцев, недавно побывавших в Бразилии
В Москве с 25 мая начнут работу МФЦ и каршеринг
Бургомистр Берлина предложил разместить в городских клиниках больных с коронавирусом из Москвы
В США из-за неполадок отложили испытания орбитальной ракеты
В Британии с 1 июня начнется второй этап ослабления карантина
Умер 34-летний хирург Ступинской больницы, лечивший заражённых коронавирусом
В Австрии полиция пришла в незаконно работавшее кафе и обнаружила там президента страны
Коронавирусом заразились уже более 5,2 миллиона человек по всему миру
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве после перестрелки на юге Москвы
Один человек ранен в перестрелке на юге Москвы
Трёх участников перестрелки на юге Москвы задержали
На юге Москвы неизвестные открыли стрельбу
Володин считает, что США стремятся к доминированию с помощью разрушения других стран
В России медикам начали переводить страховые выплаты за работу с заражёнными коронавирусом
Трамп считает, что Путин не хотел бы его победы на выборах в президенты США
44 российских региона могут переходить к первому этапу снятия ограничений
В России не было ни одной смерти дома пациентов с коронавирусом
Саммит G7 в Вашингтоне перенесли на конец июня
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения