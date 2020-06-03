«Журавль в небе»: Как «Ту-144» из главного чуда советской авиации превратился в машину смерти

В эфире Первого канала идет сериал «Журавль в небе» с Марией Луговой в главной роли — он посвящен конструированию и запуску советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, визуально похожего на красивую птицу. «КП» вспоминает историю проекта КБ Туполева, пролетавшего всего три года.

Актриса Мария Луговая на съемках сериала. Фото: Первый канал

«Конкорд» и «Журавль»

В 50-е годы авиаторы всего мира начали работу над сверхзвуковыми машинами. Они должны были преодолевать гигантские расстояния в кратчайшие сроки. Еще и людей перевозить. В 1962 году французы с британцами сконструировали знаменитый «Конкорд» — пассажирский самолет с дельтавидными крыльями, способный перевозить сотню людей на скорости 2100 километров в час. Это уже потом появился «Боинг», а 60 лет назад гонять на такой скорости из одной страны в другую казалось фантастикой. После того, как новость о сенсационном проекте дошла до генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева, он поручил сделать машину не хуже европейской. Проектом занялось КБ Туполева и лично его руководитель Андрей Николаевич Туполев. Разработки начались не с нуля — на международных авиасалонах СССР уже выставлял макеты сверхзвуковиков, но это были лишь проекты. В 1963 году Туполев приступил к работе над самолетом с четырьмя реактивными двигателями, получившим маркировку «Ту-144». Буквально через два года самолет был готов и представлен на выставке во Франции. Чего уж греха таить, он напоминал тот самый «Конкорд». Стальной журавль, получивший название Charge («Боевой конь» или «Зарядка») в классификации НАТО.

Фото: Первый канал

Но как доказать факт плагиата? Конструкторской документации на руках у Европы не было. Мало ли, что визуально самолеты выглядели, как двойняшки? Этого требовали законы аэродинамики.

Сам Туполев сходство категорически отвергал, ссылаясь на более высокие ТТХ советского лайнера. И это правда: в отличие от «Конкорда», наш «Ту-144» мог перевозить до 15 тонн груза (120 - 150 пассажиров) на расстояние 6500 километров с максимальной скоростью 2430 км/ч. Сказка!

Ту-144 в 1970 году. Фото Ю.Чуприкова (Фотохроника ТАСС)

Шпион, выйди вон!

Перед выпуском «Журавля» советские конструкторы начали консультации с европейскими мастерами, проводили встречи и зачитывали доклады во Франции. Разумеется, не обошлось и без шпионского скандала. Западные спецслужбы уверяют, что раскрыли советского агента, 69-летнего химика, швейцарца Жана-Поля Суперта — именно он был завербован разведкой и собирал чертежи и схемы «Конкорда» в ГДР, откуда документы поступали в СССР. Разработкой шпиона занималась восточногерманская спецслужба «Штази», сотрудники которой обнаружили после походов Суперта в туалет в поезде клад с микрофильмами о «Конкорде». Якобы по наводке ученого был арестован инженер Герберт Штайнбрехер, он тоже собирал для ГДР информацию о западном авиастроении.

Примерно в это же время во Франции был арестован и депортирован на родину глава парижского бюро «Аэрофлота» Сергей Павлов. Согласно данным иностранной разведки, он пытался купить документацию компании Sud Aviation, французского производителя «Конкорда».

"Конкорд" в июне 1969 года.Фото: ru.wikipedia.org

Первый взлет и последний провал

«Журавль» взмыл в небеса 31 декабря 1968 года, чуть раньше, чем тот самый хваленый «Конкорд». Летом 1969 года «Ту-144» впервые в истории авиации преодолел звуковой барьер. Это был прорыв советской авиации и Воронежского завода им. Чкалова. Завершившийся грандиозным провалом.

На престижной выставке во французском аэропорту Ле-Бурже 3 июня 1973 года «Ту-144» рухнул во время показательного полета в присутствии трехсот тысяч зрителей. Фрагменты воздушного судна рухнули на жилой сектор, повредив 20 домов. Погибли шесть членов экипажа самолета и восемь человек на земле, включая троих детей. Есть версия, согласно которой крушение «Журавля» произошло из-за резкого маневра, который пришлось сделать советскому самолету после того, как к нему приблизился французский самолёт-разведчик «Мираж-3». После крутого пике «Ту-144» развалился на глазах у зрителей. Согласно другой гипотезе, руководитель полета, генерал Бендеров, уронил кинокамеру на штурвальную колонку, что и привело к аварии. Однако аварийный самописец эту версию не подтвердил.

1968 год. Главный конструктор Андрей Туполев, ведущий инженер Владимир Бендеров, бортинженер Юрий Селиверстов, командир корабля Эдуард Елян и второй пилот Михаил Козлов в салоне сверхзвукового пассажирского авиалайнера Ту-144. Фото ТАСС

Однако через четыре года самолет все же повез первых пассажиров по направлению «Москва-Алма-Ата» из «Домодедово». Это были регулярные перевозки. Билет стоил недешево — 68 рублей. Зато путь длился 2 часа. Первые 80 пассажиров были счастливы.

Но уже в 1978 во время испытаний улучшенной версии «Ту-144» из-за неисправности топливной системы случилось возгорание. Командир начал сажать самолет в открытом поле недалеко от подмосковного Егорьевска у деревни Кладьково. После жесткой посадки спастись удалось шести членам экипажа из восьми. «Журавль» сгорел, после чего «Аэрофлот» отказался от пассажирских перевозок на «Ту-144». И не столько из-за катастрофы, а скорее из-за нерентабельности — слишком дорого обходилась эксплуатация судна, даже дорогие билеты не могли покрыть расходы. Склонность к катастрофам советские авиаконструкторы Близнюк, Васильев и Вуль объясняли разными причинами: крупные стратегические ошибки на стыке свойств материалов, нестабильность работы системы топливоизмерения, недостаточная прочность крыльев, низкий ресурс двигателей и несоответствие ТЗ, отказ от двигателей Николая Кузнецова. Испытания с нагрузками не были отлажены идеально. И хотя наши самолеты постоянно модернизировали и дорабатывали (замена панелей и установка усиленных железных листов на крыльях, замена дюралевых кронштейнов на титановые и проч.), но «Конкорд» все же оказался значительно долговечнее — он пролетал до 2003 года, причем в коммерческой экспуатации.

Некоторое время «Ту-144» занимался грузовыми перевозками на Дальний Восток, затем побыл летающей научной лабораторией в Чернобыле, а в 1990 году прекратил полеты навсегда.