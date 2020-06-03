«Вот гнида!» Доктор Мясников разнёс Навального за оскорбления ветерана и хирурга Лео Бокерии

Известные россияне выступили с поддержкой поправок в Конституцию. Один из героев ролика ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Другой - легендарный врач-кардиолог Лео Бокерия. Блогер Алексей Навальный выложил их записи в сеть и назвал предателями:

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

Врачи ужаснулись от выходки Навального.

- Бокерия посвятил всю свою жизнь спасению людей, внедрению новых методик, признанию среди коллег, авторитету. Я считаю, что выпады в адрес таких людей не могут вызывать никаких иных комментариев, кроме резко отрицательных, негативных и не вызывающих никакого не то что уважения, но просто как неадекватные, — сказал «КП» директор Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Олег Карпов.

Во время стрима в соцсетях доктор Александр Мясников разнёс Навального за омерзительные слова.

— Вот гнида. Когда я слушал сегодня Соловьева, я думаю, не может быть. Ну, не может человек оскорбить, как он писал, предателем и бог знает, кем ветерана Великой Отечественной войны. Полковника. Вы понимаете, в чем дело? Человек старый. Мне почему обидно? Этот полковник – мой кровный родственник. Он и ваш тоже. Он кровь за нас проливал. Он наш кровный родственник. А эта гнида, понимаете, вот я по-другому не могу сказать, говорит такие слова, называет его предателем. Этот полковник, он сейчас немощный, а лет двадцать назад бы он такое услышал, думаю, Лешенька потом долго бы свои переломы залечивал. Потому что ни один полковник, ветеран такого просто не спустил, если ему это сказали. Мне стыдно за нас, что мы не может защитить таких людей, — признался доктор.

КСТАТИ

На YouTube-канале “Соловьев LIVE” провели эфир по скандалу с Навальным. В нем участвовали телеведущий Владимир Соловьев, глава RT Маргарита Симоньян, экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, журналист «КП» Роман Голованов, продюсер Арам Габрелянов и блогер Илья Ремесло. Оппозиционер разразился оскорблениями в их адрес.

— Да это даже смешно говорить. Кому отвечать? Власовской сволочи? Почему с ним вообще надо находиться в любом уровне эпистолярного жанра? Кому отвечать? А что ждать с той стороны? Слов извинения, признания своих ошибок? — задался вопросом Соловьев. — Нацистская мразь ведет себя так, как должна себя вести нацистская мразь. Вся реакция что у него, что у его проворовавшегося клоуна Албурова, - абсолютно прогнозируема и очевидна. Странно от них ждать человеческой реакции. Они на нее не способны.

Власовская сволочь ведет себя как власовская сволочь. А вы хотите, чтобы они в адрес людей, которые любят свою Родину и гордятся ее историей, чтобы они что, говорили добрые слова? Было бы странно. Так что он абсолютно предсказуем, прогнозируем. И что важно, у него очень убогий словарный запас. Он все-таки очень плохо образованный человек. Он не читал в детстве книг. Да и сейчас, очевидно, не читает. Посмотрите, у него убогая речь. Глуп, линеен, необразован. Типичный портрет нацика.