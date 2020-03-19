Каннский кинофестиваль отменили из-за ситуации с коронавирусом
73-й Международный Каннский кинофестиваль, который должен пройти на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая, отменили из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили организаторы мероприятия
«В связи с кризисом в области здравоохранения (…) Фестиваль де Канн больше не сможет проходить в запланированные сроки, с 12 по 23 мая.», - сообщают организаторы на официальной страницы кинофестиваля в Twitter.
Информация о том, что Каннский кинофестиваль могут отменить появилась несколько дней назад. Однако президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр сообщил, что настроен оптимистично и надеется, что «пик пандемии придется на конец марта», а «в апреле мы сможем вздохнуть свободнее».
Напомним, днем ранее, 18 марта, организаторы конкурса Евровидения-2020 сообщили об отмене международного музыкального конкурса, который должен был состоятся в мае в Роттердаме.
Во Франции из-за коронавируса закрыли Лувр.
ИСТОЧНИК KP.RU
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