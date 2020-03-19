Каннский кинофестиваль отменили из-за ситуации с коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T22:46:25+03:00

73-й Международный Каннский кинофестиваль должен был состояться с 12 по 23 мая

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73-й Международный Каннский кинофестиваль, который должен пройти на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая, отменили из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили организаторы мероприятия

«В связи с кризисом в области здравоохранения (…) Фестиваль де Канн больше не сможет проходить в запланированные сроки, с 12 по 23 мая.», - сообщают организаторы на официальной страницы кинофестиваля в Twitter.

Информация о том, что Каннский кинофестиваль могут отменить появилась несколько дней назад. Однако президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр сообщил, что настроен оптимистично и надеется, что «пик пандемии придется на конец марта», а «в апреле мы сможем вздохнуть свободнее».

Напомним, днем ранее, 18 марта, организаторы конкурса Евровидения-2020 сообщили об отмене международного музыкального конкурса, который должен был состоятся в мае в Роттердаме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766322" frameborder="0"></iframe> Во Франции из-за коронавируса закрыли Лувр.

ИСТОЧНИК KP.RU