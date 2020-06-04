2020-06-03T21:43:54+03:00
Экономика

Как защитить личные данные и деньги во время коронавируса

На сайте Радио "Комсомольская правда" пройдет круглый стол на тему безопасности в новых условиях
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Активность мошенников в последние месяцы резко выросла. Преступники ходят по квартирам и прикрываются врачами, волонтерами, дезинфекторами. Настойчиво звонят и предлагают субсидии, компенсации, супервыгодные условия по инвестициям в кризис. Как не отдать им свои деньги, которых и так немного? И как сохранить в безопасности личные данные, которые тоже представляют ценность для мошенников?Эти и другие вопросы в четверг чиновники и эксперты обсудят в 12:00 на онлайн круглом столе, организованном радио «Комсомольская правда». Прямой эфир можно посмотреть на странице радио «КП» в YouTube.

Гости виртуальной студии:

- Олег Качанов, заместитель министра цифрового развития, связей и массовых коммуникаций

- Анна Солодухина, доцент экономического факультета МГУ им. Ломоносова, директор центра когнитивной экономики Экономического факультета МГУ, приглашенный профессор университета Поль-ВалерИ МонпельЕ, Франция

- Наталья Павлюченко, заместитель начальника отдела гармонизации законодательства в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора РФ

- Олег Анисимов, основатель проекта финансовой грамотности «Вкладер»

- Виктор Достов, кандидат физико-математеческих наук, председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов

- Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка

Темы для обсуждения:

• Киберриски. Как обеспечить безопасность в интернете для всех?

• Новые виды мошенничества. Чем опасны сбор и использование личных данных?

• Все виды финансового и кибермошенничества. Как защитить свой кошелек?

• Облачные хранилища государственных информационных систем. Под надежным замком?

• Мобильные угрозы. Как защитить смартфоны и планшеты?

ИСТОЧНИК KP.RU

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