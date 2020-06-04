Ученые расшифровали свитки Мертвого моря с помощью ДНК овец, из которых был сделан пергамент

Свитками Мертвого Моря называют собрание манускриптов, которые были найдены в пещерах Кумрана (это местность в Иудейской пустыне) в сороковых-пятидесятых годах прошлого века. Примерно треть рукописей составляли древнейшие копии библейских текстов. В Кумране обитали ессеи - члены одной из иудейских сект, они жили обособленно, соблюдали безбрачие, все доходы отдавали общине, носили одну и ту же одежду, пока она не приходила в совершенную негодность. Сейчас ессеев назвали бы тоталитарной сектой. Но, благодаря их религиозному фанатизму, до нас дошли ранние редакции библейских текстов. Обычаи ессеев запрещали уничтожать пришедшие в негодность ветхие священные тексты, они помещались в специальное хранилище. В данном случае в роли архива выступали в общей сложности 11 пещер. Там были спрятаны обрывки около 1000 рукописей, которые пережили осаду Иерусалима римской армией во главе с будущим императором Титом. Иудейское восстание было подавлено в 70-м году новой эры и закончилось полным разрушением Иерусалима, а в ходе войны по свидетельству римского историка Иосифа Флавия погибло свыше 1 миллиона жителей Иудеи. Кумранская община тоже пришла в упадок, о рукописях забыли, об их существовании узнали, только спустя 2000 лет, когда бедуинский пастух набрел на одну из пещер, разыскивая пропавшую козу.

- Получив в свое распоряжение свитки Мертвого моря, мы были в замешательстве, - говорит профессор Тель-Авивского университета Одед Рехави. - Представьте себе ситуацию: Израиль разрушен до основания и уцелела только одна библиотека с ранними текстами Библии, но по иронии судьбы это библиотека экстремистской, изолированной секты!

Перед учеными стояла задача отделить “зерна” от “плевел” - понять, какие тексты были созданы ессеями, и содержали их весьма специфическое толкование Библии, а какие свитки отражали общепринятую и широко распространенную среди современников Иисуса точку зрения (к моменту разрушения Иерусалима ровесникам Христа исполнилось всего 70 лет, хотя среди рукописей много и более древних текстов). Дело осложнялось тем, что часть свитков были в плохом состоянии, библиотека состояла из 25 тысяч фрагментов пергамента и папируса.

Чтобы в правильном порядке собрать тексты и отличить рукописи Кумранской общины от свитков созданных в “материковой” Иудее, ученые решили (https://www.aftau.org/press-release---dead-sea-scrolls) секвенировать ДНК овец, из кожи которых были сделаны куски пергамента. Они справедливо предположили, что “страницы” из овец имеющих родственный геном (значит они паслись в одном стаде) принадлежат одному свитку.

Исследование древней ДНК животных проводили в палеогеномной лаборатории Университета Упсала (Швеция).

- Удивительно, что мы смогли получить аутентичную ДНК из 2000-летних фрагментов пергамента, учитывая сложную историю этих артефактов. Сначала их кожа была превращена в пергамент, потом тысячи лет пролежала под землей, а затем, после обнаружения, снова была обработана химикатами для лучшей сохранности, - рассказал руководитель лаборатории профессор Якобсон.

Генетическая экспертиза помогла разгадать немало головоломок. Так выяснилось, что два образца, на которых сохранились рукописи Книги пророка Иеремии, сделаны из телячьей кожи, а не из овечьей. Следовательно их ошибочно объединяли с текстом написанном на овечьем пергаменте. Телячьи свитки явно принадлежали другому “изданию”.

- Более того, содержание коров требует большого количества травы и воды, поэтому маловероятно, что коровья шкура была обработана в пустыне Кумрана. - считает профессор Рехави, - Скорее всего, эти свитки привезли в Кумранские пещеры из другого места. Значит, мы имеем дело с разными версиями текста Книги пророка Иеремии.

В других случаях на основе выявления генетически обособленной популяции овец удалось определить рукописи, которые были завезены в Кумран из регионов весьма отдаленных. Такие открытия очень важны для понимания эволюции библейских текстов. Их практически полное единообразие наблюдается только со времен поздней античности - это III—VI век н. э. Но в Кумране ученые находят варианты текста, которые друг от друга отличаются достаточно сильно. Это приблизит ученых к пониманию каким был первоначальный текст Библии и каким образом в Священном Писании происходили изменения.