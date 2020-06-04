Коронавирус в России, последние новости на 4 июня 2020: последние данные о симптомах обнародовал Минздрав

Минздрав РФ выпустил обновленные Методические рекомендации о диагностике и лечении коронавирусной инфекции. Самое интересное в документе - уточненные данные по течению болезни и симптоматике.

Специалисты определили, что инкубационный период, в среднем, может составлять 5 — 7, а иногда и от 2 до 14 суток. Чаще всего больные испытывают повышение температуры тела (90%), сухой кашель (иногда с мокротой ) — в 80%. Реже встречается повышенная утомляемость (40%) и одышка (30%).

Европейские страны, в большей части, определились с тем, как организовать курортный отдых. Многие откроют свои границы уже на днях. Но не все так просто. Для начала в государства смогут попасть лишь некоторые туристы. Какие? Подробности читайте здесь.

На данный момент в России зарегистрировано 432 277 случаев заболевния во всех 85 регионах. Умерло 5215 человек. Успешно вылечились - 95 957.

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