2020-06-04T00:48:17+03:00
Общество

«Взгляды расходятся»: Шафран рассказала, почему больше не ведёт шоу с Соловьевым

До этого у ведущих был жёсткий спор в прямом эфире
Роман ГОЛОВАНОВ
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Анна Шафран. Фото: FacebookАнна Шафран. Фото: Facebook
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Утро 3 июня для слушателей «Вести ФМ» началось с тревожной новости. Ведущий Владимир Соловьев объявил, что его напарница Анна Шафран больше не работает с ним в одной программе. Программу он продолжил один.

— Мы с Владимиром Рудольфовичем прошли очень долгий и увлекательный творческий путь, — рассказала kp.ru Шафран. — Вместе проработали около 12 лет. И прошли огонь и воду, и медные трубы. Я, положа руку на сердце, могу сказать, что получила колоссальный опыт. И многому научилась, благодаря работе с таким талантливым человеком. Я ему очень благодарна за всё, что было.

Но так выходит, и это абсолютно нормально, в какой-то момент у людей расходятся взгляды по ряду вопросов. И в этом нет ничего экстраординарного. Каждый продолжает свой собственный путь.

Ведущая сказала, что эта история - вполне нормальная.

— Со свой стороны желаю больших успехов Владимиру Рудольфовичу. У меня тоже большие возможности и есть, и открываются. Я благодарна тому, что у меня есть. Много проектов впереди. У меня остаётся на радио авторская программа «Стратегия», которая выходит в вечерний прайм с понедельника по пятницу. Я веду итоговую программу на телеканале «Спас». Я пишу колонки в ряд изданий, веду свой интернет-проект. Есть ещё совместная с Сергеем Судаковым программа «Теория империй» (тоже Вести ФМ), и проект «На шаг впереди» - геополитический прогноз совместно со Светланой Драган на одноимённом канале в YouTube. Жизнь - есть жизнь, - отметила Шафран.

В разговоре с другими журналистами ведущая призналась, что решение принял ее старший коллега. В свою очередь, Владимир Соловьев назвал увольнение - повышением.

— Учитывая наличие у нее своих позиций — это ее право, она вполне может раскрыться в самостоятельных авторских программах, тем более, они у нее есть. И на „Вести FM“, и на телевидении. Я думаю, что появятся еще дополнительные… Она просто переросла этот формат и теперь начнет себя полностью проявлять как самостоятельная творческая единица, — поделился телеведущий.

После в соцсетях нашли видео, где Соловьев и Шафран жестко поспорили в эфире. Ближе к концу программы обсуждали законопроект о цифровизации («О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ»). По телефону на связи со студией был депутат Госдумы Александр Хинштейн. Анна критиковала закон. Этот разговор закончился на повышенных тонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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