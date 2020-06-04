2020-06-04T11:55:44+03:00
Происшествия

Россиянин ослеп на несколько дней, потому что врач забыл выключить ультрафиолетовую лампу во время операции

После процедуры по удалению фурункула мужчина несколько дней видел только очертания предметов, перед глазами все расплывалось
Наталия ЕРОШКИНА
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Сергею назначили лечение, выдали таблетки и капли и даже вернули деньги за операциюСергею назначили лечение, выдали таблетки и капли и даже вернули деньги за операциюФото: Shutterstock
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В частную клинику в Одинцове Сергей (имя изменено) обратился неделю назад, чтобы ему провели простую операцию - удалили фурункул на лице. Поскольку муниципальные больницы в период пандемии переполнены больными с подозрением на вирус, мужчина решил не рисковать и отправился за помощью в ближайшую платную клинику. После консультации с врачом мужчину пригласили в кабинет для проведения процедуры. Она не должна была занять много времени. Хирург попросил пациента расположиться на кушетке и приступил к операции. Вмешательство проходило под местным обезболивающим, и Сергей находился в сознании на протяжении всей процедуры. После оказания услуги пациент оплатил работу врача и отправился домой. Некоторое время мужчина должен был принимать антибиотики, чтобы не было осложнений.

- Вечером у меня стали болеть глаза, появилась краснота и слезотечение, но я не придал этому такого большого значения, решил, что это аллергическая реакция на антибиотики, - рассказал Сергей сайту kp.ru

Мужчина лёг спать, решив, что утром ему должно быть лучше. В любом случае в этот день у него была операция, пусть небольшое, но хирургическое вмешательство. Организм мог реагировать по-разному. Но утром Сергею стало только хуже.

- Я проснулся и понял, что у меня вся подушка мокрая от слёз, глаза уже серьёзно болели и ухудшилось зрение, перед глазами всё расплывалось, я не видел четко предметы даже на расстоянии вытянутой руки. Я вызвал скорую помощь, - вспоминает Сергей

Фельдшер, прибывший на вызов, тщательно осмотрел и опросил мужчину, он не мог понять, как тот мог получить травму глаз. Лишь, когда Сергея попросили снять футболку, врач понял, что это был ожог ультрафиолетом. На шее и руках Сергея были отчетливо видны красные полосы, как если бы он несколько часов провёл на солнце.

— Врач спрашивал меня, работал ли я со сваркой, но такого не было. А когда он сказал про ультрафиолетовые лучи, я вспомнил, что во время операции, я заметил над собой слева работающую ультрафиолетовую лампу. Видимо её забыли выключить, прежде чем начать приём, - говорит Сергей

Мужчина вновь отправился в частную клинику, но уже к главному врачу. Там он рассказал о случившемся и попросил принять меры: назначить ему лечение и возместить ущерб. Однако, рассчитывать на тёплый приём мужчине не приходилось.

— Мне сказали, что подобные заявления рассматриваются около 30 дней, я был не готов ждать так долго. Поэтому я вызвал полицию и написал заявление. После этого мной занялись уже на следующий день, вот так на них повлиял вызов правоохранителей, - говорит пациент.

Сергею назначили лечение, выдали таблетки и капли и даже вернули деньги за операцию. С тех пор прошло 10 дней. Сейчас его зрение восстановилось практически полностью, он продолжает лечение и говорит, что прогноз оптимистичный. Сергею очень повезло, поскольку до этого случая у него было отличное зрение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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