Россиянин ослеп на несколько дней, потому что врач забыл выключить ультрафиолетовую лампу во время операции

В частную клинику в Одинцове Сергей (имя изменено) обратился неделю назад, чтобы ему провели простую операцию - удалили фурункул на лице. Поскольку муниципальные больницы в период пандемии переполнены больными с подозрением на вирус, мужчина решил не рисковать и отправился за помощью в ближайшую платную клинику. После консультации с врачом мужчину пригласили в кабинет для проведения процедуры. Она не должна была занять много времени. Хирург попросил пациента расположиться на кушетке и приступил к операции. Вмешательство проходило под местным обезболивающим, и Сергей находился в сознании на протяжении всей процедуры. После оказания услуги пациент оплатил работу врача и отправился домой. Некоторое время мужчина должен был принимать антибиотики, чтобы не было осложнений.

- Вечером у меня стали болеть глаза, появилась краснота и слезотечение, но я не придал этому такого большого значения, решил, что это аллергическая реакция на антибиотики, - рассказал Сергей сайту kp.ru

Мужчина лёг спать, решив, что утром ему должно быть лучше. В любом случае в этот день у него была операция, пусть небольшое, но хирургическое вмешательство. Организм мог реагировать по-разному. Но утром Сергею стало только хуже.

- Я проснулся и понял, что у меня вся подушка мокрая от слёз, глаза уже серьёзно болели и ухудшилось зрение, перед глазами всё расплывалось, я не видел четко предметы даже на расстоянии вытянутой руки. Я вызвал скорую помощь, - вспоминает Сергей

Фельдшер, прибывший на вызов, тщательно осмотрел и опросил мужчину, он не мог понять, как тот мог получить травму глаз. Лишь, когда Сергея попросили снять футболку, врач понял, что это был ожог ультрафиолетом. На шее и руках Сергея были отчетливо видны красные полосы, как если бы он несколько часов провёл на солнце.

— Врач спрашивал меня, работал ли я со сваркой, но такого не было. А когда он сказал про ультрафиолетовые лучи, я вспомнил, что во время операции, я заметил над собой слева работающую ультрафиолетовую лампу. Видимо её забыли выключить, прежде чем начать приём, - говорит Сергей

Мужчина вновь отправился в частную клинику, но уже к главному врачу. Там он рассказал о случившемся и попросил принять меры: назначить ему лечение и возместить ущерб. Однако, рассчитывать на тёплый приём мужчине не приходилось.

— Мне сказали, что подобные заявления рассматриваются около 30 дней, я был не готов ждать так долго. Поэтому я вызвал полицию и написал заявление. После этого мной занялись уже на следующий день, вот так на них повлиял вызов правоохранителей, - говорит пациент.

Сергею назначили лечение, выдали таблетки и капли и даже вернули деньги за операцию. С тех пор прошло 10 дней. Сейчас его зрение восстановилось практически полностью, он продолжает лечение и говорит, что прогноз оптимистичный. Сергею очень повезло, поскольку до этого случая у него было отличное зрение.

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