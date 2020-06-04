2020-06-04T13:39:55+03:00
Политика

Путин может обратиться к россиянам после голосования

Выступление президента пройдет сразу после подведения итогов
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Как предполагается, президент после подведения итогов волеизъявления граждан либо выступит именно в формате телеобращения, либо в формате вступительного слова.Как предполагается, президент после подведения итогов волеизъявления граждан либо выступит именно в формате телеобращения, либо в формате вступительного слова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Путин может продолжить практику обращений к стране и выступить еще раз после подведения итогов голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщили РБК два источника, близких к администрации президента. Они заявили, что «предварительная проработка обращения уже началась».

Как предполагается, президент после подведения итогов волеизъявления граждан либо выступит именно в формате телеобращения, как это происходило в начале карантинных мер в связи с коронавирусом, либо в формате вступительного слова. Такой вид выступлений по ключевым вопросам в последнее время тоже широко использовался. Именно таким образом Владимир Путин объявлял о многих конкретных мерах поддержки жителей страны и бизнеса.

Темой обращения может стать не только выражение благодарности к принявшим участие в голосовании, если поправки будут приняты, но и распределение поручений федеральным органам власти по дальнейшей работе.

- Это будет зависеть от решения президента, - прокомментировал возможность такого выступления пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Поскольку ЦИК обещает подвести итоги плебисцита в максимально короткие сроки - уже к утру 2 июля, то ожидать обращения президента стоит в этот же день.

Путин: 1 июля - день для голосования вполне подходящий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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