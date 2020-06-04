Кричевский: «Нынешний хаос в Америке заложила Рейганомика 40 лет назад»

Известный российский экономист Никита Кричевский в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал экономическую подоплеку беспорядков, происходящих сейчас в США. По мнению эксперта, к хаосу привели глубинные противоречия, заложенные еще 40 лет назад.

- Не вина Трампа, что Америка погрузилась в политический, экономический и социальный хаос, - сказал Кричевский. - Это его беда. Это пришлось на его президентство, но бомба была заложена еще 40 лет назад. Ей дали название «Рейганомика» (по имени бывшего президента США Рональда Рейгана – прим. «КП»). Бум потребительских кредитов, безудержный рост государственного долга, низкие налоги на богатых. И сейчас мы видим если не агонию, то одно из негативных проявлений этой политики. Побочный эффект.

Трамп, на самом деле, очень умный мужик. Одно его противостояние с Китаем чего стоит. Что он сделал? Начал разбираться с научным воровством. Заявил, что уберет статус особого города у Гонконга – а это окно Китая во внешний мир. Прекратил общение с прокитайской Всемирной организацией здравоохранения. Для китайцев это все достаточно больно. И кстати, почему он это делает? Одно из других негативных последствий «рейганомики» - это то, что Америка проспала Китай. Все силы положили на то, чтобы завалить СССР. И проспали Китай. Трампу теперь со всем этим приходиться разбираться.

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