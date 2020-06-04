Эксперт о волнениях в США: «Консервативная Америка ждет, когда Трамп прижмет протестующих»

Протесты, вспыхнувшие в США на прошлой неделе, не утихают. Мирные марши уже смешались с мародерством и хаосом. Темнокожие митингующие уже не просто хотят справедливости и прекращения полицейского беспредела в отношении афроамериканского населения. Они без разбора громят и грабят все, что попадается на их пути.

Что стало катализатором такой волны ненависти и чем все закончится, разбиралась «КП» вместе с экспертом по международной безопасности, доцентом факультета мировой политики МГУ Алексеем Фененко.

- Большое количество американских городов сейчас охвачены протестами. Но все ли так просто с причиной восстания - только ли это гибель афроамериканца Джорджа Флойда?

- Протесты зрели очень давно. Их истоки можно отнести к началу 70-х годов. Тогда в США были полностью отменены остатки расовых ограничений. Это произошло при Никсоне. Обратите внимание, как поздно на самом деле это произошло. С этого момента в Америке появилась культура политкорректности. Расовые проблемы стало запрещено обсуждать. А нарыв никуда не делся и продолжал нарастать.

Все равно американское законодательство остается законодательством страны, написанным под белого человека. Но при этом, параллельно, черная община ощутила всю силу политкорректности и стала чувствовать себя все сильнее, а это очень раздражало белое население США. И среди белых были едины и англосаксы, и даже латиноамериканские мигранты, среди которых много консерваторов и неистовых католиков. Рано или поздно, эти расовые проблемы должны были взорваться. Со времен Обамы мы видели, как эти протесты нарастали. Проблемы была в том, что федеральная власть их давила и ничего с ними не делала. Они ничего не предлагала для решения этой проблемы.

- Могут ли протесты перерасти в нечто большее? Например, в захват Белого дома или требований отставки президента?

- В захват Белого дома они не перерастут. Во-первых, они могут перерасти в захват какого-то города, а это может вырасти в очень серьезную проблему. Это может быть подобно тому, как в Советском Союзе в 1988 году раскачка начиналась с Нагорного Карабаха. Если возникнет устойчиво проблемный регион, то это может быть потрясение для американской власти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782162" frameborder="0"></iframe> В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

Во-вторых, в Америке есть одна тревожная тенденция: демократы выступают защитниками всевозможных меньшинств, а республиканцы - сторонниками традиционного белого консерватизма. Раскол настолько глубокий - и в культуре, и в этике, и во вкусах, что между ними уже практически невозможна личная дружба и личные предпочтения. То, что раньше в Америке раньше было нормально, когда люди с разными политическими взглядами могли дружить и общаться, то теперь и республиканцами и демократами психологическая пропасть. И это очень тревожный симптом для страны.

- Тогда демократы должны обернуть протесты в свою пользу. Возможно ли это сделать для победы в будущих президентских выборах?

- Это очень сложно сделать. Выборы в США непрямые. Президент избирается штатами, а не избирателями. Вас могут носить на руках в многомиллионном либеральном Нью-Йорке, а победа в нем значит меньше, чем победа в скучной Пенсильвании, поскольку там больше квота выборщиков. Все штаты по предпочтениям уже давно распределены. В Калифорнии традиционно будут преобладать демократы, а в Техасе - республиканцы. Обернуть протесты в свою пользу в условиях раздельной страны сложно.

- На ваш взгляд, есть ли шанс у Трампа на переизбрание в нынешних условиях?

- Колоссальный. Для белых штатов внутренней Америки тот факт, что Трамп, как они говорят, извините, прижмет черных, вызовет у них восторг. Вспомните, как шел Трамп на прошлых выборах. Он шел в бейсболке и кричал открыто: «Я янки из янки. Мы их порвем и съедим». Это то, что нравится внутренней Америке.

- Какой выход у Трампа в данной ситуации? Ведь его цель - сохранить власть и продлить ее на новый срок.

- Конечно, но я полагаю, что главная цель Трампа в другом. Сейчас ему нужно идти на жесткие силовые шаги и силовую риторику. Иначе эта консервативная Америка от него отшатнется. Она-то как раз ждет сильного и жесткого президента, который поприжмет черных. Извините за неполиткорректность.

- Выходит, стоит ждать обещанного Трампом введения федеральных войск?

- Если будет явный проблемный город, то да. Сейчас для них главное - это формирование устойчивого проблемного города или штата. Одно дело, когда протесты прокатились по всей стране и стихли. А другое - когда возник регион, где идут вялотекущие конфликты.

- В таком случае приходит на ум параллель с Украиной. Есть мнение, что в США разыгрался свой майдан. И что применение технологий цветных революций в других странах рано или поздно должно аукнуться и в самих Штатах.

- Так оно и есть. Обратите внимание, на чем основаны все цветные революции. У нас говорят, что это демократические революции. Полная ерунда. Это революции националистические. Саакашвили шел к власти в Грузии под лозунгом «Бить осетин и абхазцев». В Киргизии - «бить узбеков». На Украине - «бить москалей». На самом деле, это дикое разжигание этнического национализма. Теперь это в расовой форме возвращается и в саму Америку. Не так давно я слышал интересную мысль: что по сути нам зачеркнули 100 лет мирового развития. Отчасти так оно и есть. Мы возвращаемся в век шовинизма. Когда ненавидеть другой народ просто за то, что он есть, стало нормой. Американцы в Восточной Европе сняли табу с этой идеи, и она пошла по миру.

- И она добралась до них бумерангом.

- Естественно. Потому что политкорректность - это порочная философия. Нельзя замалчивать какое-либо явление. Если вы делаете вид, что у вас нет проблемы и всячески ее отрицаете, а она при этом есть, то в итоге она взрывается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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