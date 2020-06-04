Хипстер с голыми лодыжками: Появились эскизы Волка из обновленного «Ну, погоди!»

Суверенный советский ответ американским Тому и Джерри — мультфильм «Ну, погоди!» — придумал аниматор Геннадий Сокольский, а обессмертили режиссер Вячеслав Котеночкин и актеры озвучки Анатолий Папанов с Кларой Румянцевой. Анимационная бомба тикает до сих пор — из всей золотой коллекции «Союзмультфильма» в Youtube именно за противостоянием обаятельного злодея Волка и находчивого Зайца смотрит большее число зрителей. У роликов — десятки миллионов просмотров. Поэтому немудрено, что «Союзмультфильм» еще год назад взялся за разработку новых серий мультика. И они на подходе.

4 июня в интернете появились возможные изображения обновленного образа Волка — это модный персонаж в зауженных джинсах, белых кроссовках, красной ветровке и с весьма современной прической. Летний лук Волка — белая футболка, джинсы-дудочки и гавайка с крупными белыми перьями. Словом, типичный герой нового времени: в обоих вариантах у Волка голые лодыжки — именно так у молодых людей сегодня принято носить штаны (зимой тоже). Однако, как удалось выяснить «КП», это всего лишь один из полусотни вариантов образа. Как именно будет одет антагонист, еще не решили — ему до сих пор подбирают одежду, форму прически и хвоста.

Так выглядят герои в классическом мультфильме.Фото: кадр из фильма.

- Мы не можем комментировать попавший в соцсети эскиз, так как он не окончательный, и это один из вариантов, - пояснили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм». - Мы активно работаем над визуальным решением нового мультсериала «Ну, погоди!». Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля. Так, в частности, на данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка. Работа над первыми сериями проекта продолжается.

В новом сезоне перезагруженного «Ну, погоди!» будет 52 серии, кто именно озвучит двух героев, пока не определено — киностудия ведет переговоры с популярными российскими актерами. Последним, кто озвучивал Волка в нулевые годы, был актер Игорь Христенко. Мультик планируется к выпуску летом или осенью этого года, к юбилейной дате, поскольку советский оригинал начал выходить на экраны в 1969-1970 годы.