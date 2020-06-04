Дружба народов, наскальные рисунки и дети на качелях: Как будут выглядеть новые станции метро в Москве

До конца этого года в столице планируют открыть девять новых станций - участки Некрасовской и Большой кольцевой линий. Архитекторы также разрабатывают проекты и дизайн следующих линий, которые запустят после 2023 года. Одна из них - Коммунарская - протянется от станции «Севастопольский проспект» до станции «Троицк». Длина маршрута - 40 километров. На нем - 16 станций, пересадки с тремя линиями метро и Московским центральным кольцом. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, сегодня уже строятся семь станций от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки».

Кроме того, в столице проходит международный конкурс для разработки концепций станций «Проспект Маршала Жукова» Рублево-Архангельской линии и «Кленовый бульвар 2» Бирюлёвской линии. Жюри выбрало 10 финалистов - российские и зарубежные архитектурные бюро, как известные, так и молодые команды. Итоги объявят на финальном заседании жюри 20 августа.

В Москомархитектуре рассказали, как будут выглядеть некоторые будущие станции.

КОММУНАРСКАЯ ЛИНИЯ

Станция «Университет Дружбы Народов»

ЧТО БУДЕТ: потолок украсят встроенными светильниками и кессонами, то есть крупными секциями в виде решетки, из металлических профилей. Внутри их оформят в салатовом и голубом цвете. Контуры кессонов повторят на путевых стенах и на потолке кассового зала. Колонны на платформе облицуют серым мрамором, а пол - светло-серым гранитом.

Фишка станции - мозаичные панно из стекла над эскалаторным спуском и в пешеходном переходе. На первом нарисуют студентов, на втором - композицию на тему дружбы народов. Художники используют фирменные цвета расположенного рядом с будущей станцией Российского университета дружбы народов (РУДН).

ГДЕ: на границе районов Обручевский и Коньково, на пересечении улиц Академика Опарина и Миклухо-Маклая. По соседству находятся несколько крупных вузов, в том числе Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН.

КОГДА ОТКРОЮТ: в 2023 году.

Станция «Университет Дружбы Народов». Фото: archsovet.msk.ru

Станция «Славянский мир»

ЧТО БУДЕТ: много оранжевого и серого цвета. На путевых стенах нарисуют животных из славянской мифологии - петуха, оленя. Потолок украсят перекрещивающиеся алюминиевые рейки с вмонтированными в них светильниками. Колонны и пол - из кварца и гранита. Для дополнительной навигации плиты под ногами пассажиров и потолочные панели уложат линейками. Такая раскладка «поведёт» к турникетам и выходам.

Фишка станции - наземный павильон, который напомнит вход в пещеру. Его словно сложат из гигантских каменных валунов. На них появятся «наскальные» рисунки. «Вестибюль накроет эффектная «скала», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Фасады отделают панелями из антивандального декоративного фибробетона белого цвета. Массивный козырёк поддержат колонны. Вокруг павильона метро обустроят газон и зону отдыха с лавочками, а также парковку».

ГДЕ: в поселении Мосрентген вдоль МКАД, с северо-западной стороны от торгового центра «Славянский мир». На станции устроят подземный переход из метро в ТЦ.

КОГДА ОТКРОЮТ: в 2023 году.

Станция метро «Славянский мир». Фото: archsovet.msk.ru

Станция «Улица Генерала Тюленева»

ЧТО БУДЕТ: потолок - из крупноформатных треугольных панелей. Их сделают из алюминия, анодированного под титан. Путевые стены украсят похожим узором в виде косых линий. Одна стена будет оранжевой, другая - в тон потолка. Колонны облицуют черным камнем, а пол - серым гранитом. Стены и пол кассового зала - из серого мрамора и материалов оранжевого цвета. Одна из стен будет стеклянной. На ней разместится декоративное панно из перфорированного алюминиевого листа с портретом генерала Тюленева. На станции - два подземных вестибюля.

ГДЕ: на пересечении улицы Теплый стан с улицей Генерала Тюленева, ближе к дому №21, корп. 1. Выходы из западного вестибюля - на улицу Генерала Тюленева, из восточного - на обе стороны улицы Теплый стан, к Теплостанскому лесопарку (заказник «Теплый Стан»).

КОГДА ОТКРОЮТ: в 2023 году.

Станция метро «Улица Генерала Тюленева». Фото: archsovet.msk.ru

ЛЮБЛИНСКО-ДМИТРОВСКАЯ ЛИНИЯ

Станция «Лианозово»

ЧТО БУДЕТ: платформы и вестибюли оформят в темно-сером и бежевом цвете. Колонны, потолок и путевые стены облицуют металлическими панелями. Пол - полированными плитами светло-серого гранита и камня габбро-диабаз. Наземные павильоны украсят салатовыми панелями в таком же цвете, как и Люблинско-Дмитровская линия на схеме метро.

Фишка станции - две композиции скульптора Виктора Корнева под названием «Вкусный арбуз» и «Дети играют. Солнечный день». В одном из вестибюлей планируют поставить скульптуру мальчика и девочки на качелях. Другой вестибюль украсит фигура мальчика, уплетающего арбуз. Пока архитекторы обсуждают, из чего их сделать. Один из вариантов - из фибробетона или пластмассы, а затем покрасить. Еще предложение - изготовить скульптуры из дерева.

ГДЕ: на пересечении Дмитровского шоссе и Савеловского направления железной дороги.

КОГДА ОТКРОЮТ: ориентировочно к концу 2022 года.

Станция метро «Лианозово». Фото: archsovet.msk.ru

Станция «Улица 800-летия Москвы»

ЧТО БУДЕТ: вестибюли и платформы превратят в выставочный зал. Путевые стены оформят панно с изображениями первомайских шествий, сталинских высоток, пионеров, самолетов и другими историческими картинками. Юбилей Москвы отмечали в 1947 году. Половина станции будет ярко-красной, словно советский флаг. Остальное - в светло-сером цвете. Эти две части соединят продольными светильниками-нитями.

В кассовом зале на потолке выложат геометрический узор из красного и белого цветов. Одним они напомнят кремлевские звезды, другим - знамена. На станции будет два подземных вестибюля.

ГДЕ: на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Входные вестибюли совместят с подземными пешеходными переходами на обе стороны Дмитровского шоссе.

КОГДА ОТКРОЮТ: ориентировочно в 2023 году.

Станция метро «Улица 800-летия Москвы». Фото: archsovet.msk.ru

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