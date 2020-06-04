2020-06-04T15:38:41+03:00
Происшествия

Никель в разливе

Больше всего экологической катастрофе в Норильске обрадовались конкуренты миллиардера Потанина
Георгий БОВТобозреватель
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Нанесенный аварией ущерб велик. Дизель попал в реки Амбарная и Далдыкан, из которых идет водоснабжение НорильскаНанесенный аварией ущерб велик. Дизель попал в реки Амбарная и Далдыкан, из которых идет водоснабжение НорильскаФото: ТАСС
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29 мая на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей структурам «Норникеля», произошла авария, обернувшаяся экологической катастрофой. В результате разгерметизации резервуаров с дизельным топливом (из-за аномально теплой погоды растаяла вечна мерзлота под опорами) более 20 тысяч тонн нефтепродуктов вытекло в окружающую среду.

Совещание с участием президента Владимира Путин, в ходе которого он резко отчитал местные власти, прошло лишь 3 июня. Почему известие о катастрофе так долго шло до Кремля, и причем тут олигарх Владимир Потанин?

Из утвержденных еще в 2004 году нормативов МЧС следует, что аварийный выброс нефтепродуктов в объеме 20 тонн и более (а при попадании в водные объекты - от 5 тонн) надо вводить ЧС федерального уровня. Такой режим и был введен, но лишь после совещания у президента, где главным вопросом было неинформирование вовремя федерального центра о произошедшем. Хотя на сайте краевого МЧС пресс-релиз о происшествии был размещен в тот же день. Что не снимает, конечно, вопроса о том, в каком состоянии находилось хранилище дизеля, и кто за это ответит.

Примечательно, что сразу после совещания у президента сразу несколько пабликов начали атаку лично на основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина. Мол, за время пандемии олигарх сказочно обогатился («наварив» более 6 млрд долларов, это произошло в основном благодаря рыночной конъюнктуре, прежде всего резкому росту цен на палладий). А до того якобы давно «подмял под себя» все местное начальство на Таймыре, да и в масштабах Красноярского края, так что всякие проверяющие закрывали глаза на нарушения норм безопасности.

В связи с информатакой уже пошли спекуляции на тот счет, что «Норникель» вообще можно «национализировать взад», отомстив автору идеи «залоговых аукционов» аккурат накануне голосования по поправкам к Конституции, а также на фоне резкого ухудшения ситуации в экономике. Мол, народ будет только рад. Хотя больше всего будут рады, конечно, конкуренты Потанина.

Пока президент фамилию миллиардера не называл, а под арест взяли лишь начальника цеха ТЭЦ. Сразу после совещания у президента акции «Норникеля» просели на ММВБ примерно на 2%, а вот после информатак 4 июня они скатились еще почти на 5%.

В кулуарах явно развернулась нешуточная пиар-схватка вокруг будущих решений – и возможных «оргвыводов». С одной стороны, немало выходцев из «Норникеля» сейчас занимают серьезные политические позиции в стране (к примеру, сенатор Клишас, один из сопредседателей комиссии по поправкам в Конституцию). С другой, не могут не оживиться и конкуренты Потанина. К примеру, другой совладелец никелевой компании – «Русал» - с которым в последнее врем шли жесткие споры насчет размеров дивидендов «Норникеля» (дошло аж до Лондонского суда), уже завил о надобности ввести специальный пост вице-президента компании по экологии.

Кстати, в прошлом году «Норникель», справедливости ради отметим, увеличил объем инвестиций в охрану окружающей среды на 21,6% - до 39,5 млрд рублей в год. Должно быть обидно: чуть ли не впервые в тамошних суровых местах всерьез взялись за экологию (а с тридцатых годов прошлого века, еще до всяких олигархов, комбинат загрязнял природу совершенно бесконтрольно).

Нанесенный аварией ущерб велик. Дизель попал в реки Амбарная и Далдыкан, из которых идет водоснабжение Норильска. Но это далеко не первая экологическая катастрофа, она в районе Норильска вообще перманентная. Оценки ущерба сильно разнятся - от 6 до 100 млрд рублей. Только на непосредственную ликвидацию загрязнения «Норникелю» придется потратить не менее 1 млрд рублей, а еще заплатить штрафа на несколько десятков миллионов рублей.

Аварию на Таймыре можно сравнить с катастрофой танкера Exxon Valdez на Аляске в 1989 году (там тоже холодный климат, что делает почти невозможным применение абсорбентов для сбора из воды нефтепродуктов). Тогда в море вытекло 37 тысяч тонн нефти, и нефтяная компания потратила на ликвидацию около 2 млрд долларов, плюс 500 млн штрафов. Однако для компании Exxon в конец концов это не стало «смертельным» событием.

В Норильске ввели режим ЧС после разлива топлива на ТЭЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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