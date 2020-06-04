Черная полоса гардемарина: Сергей Жигунов проиграл очередной суд

К судебным проигрышам актера и продюсера Сергея Жигунова 4 июня добавилось еще одно дело. Артист пытался оспорить действия судебного пристава, который арестовал в квартире на Мосфильмовской его личные вещи. В опись имущества из 45 пунктов попали мебельный гарнитур, стол, компьютерная техника и прочее.

- Суд оставил апелляцию Жигунова С.В. без удовлетворения, - рассказали kp.ru в Мосгорсуде.

40-метровую однушку на Мосфильмовской, которую знаменитый "гардемарин" купил в нулевых за 2 миллиона долларов, несколько лет назад в счет долга продюсера забрали и продали с молотка сотрудники ФССП. Как считает Жигунов, его личные вещи изъяли незаконно, так как разрешения на вход в квартиру он не давал, да и часть арестованного имущества ему якобы не принадлежит. Кроме того, поводом для жалобы актера в суд стало отсутствие в документах полных имен понятых, в присутствии которых судебный пристав-исполнитель описывал хозяйство Сергея Жигунова. Однако, суд с такими аргументами не согласился и еще в ноябре прошлого года вынес отказ по иску продюсера. На рассмотрение апелляции ушло несколько месяцев, но в итоге ни к чему не привело.

Сам актер свои многочисленные финансовые дрязги не комментирует. Лишь однажды Сергей Жигунов высказался на эту тему.

- Моя работа предполагает продюсерские риски. Так случилось несколько лет назад при производстве проектов "Динозавр" и "Горюнов", - пояснил на днях артист в своем Инстаграме. - При этом, речь идет не о моих личных долгах, а о долгах компании, по обязательствам которой я выступаю поручителем. Над судебными вопросами от моего имени сейчас работает группа квалифицированных юристов. Большой процесс состоит из множества более мелких, поэтому неверно рассматривать один суд вне контекста. Я не пытаюсь ни у кого отсудить принтер и карандаш, дело значительно серьезней. И в этом деле существует ряд грубых нарушений законодательства, просматривается заинтересованность некоторых участвующих в нем лиц и масса других обстоятельств, опубликование которых сейчас может существенно повлиять на конечный результат. Именно поэтому я не комментирую и не собираюсь комментировать эти судебные процессы.

Тем временем, в личной жизни "гардемарина" дела обстоят куда лучше. У 57-летнего Жигунова бурный роман с журналисткой Викторией Ворожбит, которая как две капли воды похожа на его прошлую любовницу Анастасию Заворотнюк. Сейчас пара проводит время на изоляции в дачном поселке Абрамцево, и судя по соцсетям, для полного счастья им вполне достаточно сельского быта и общества друг друга.

zhigunov_sergey Если бы у меня была мания величия, я бы написал, что по частоте упоминаний в СМИ в последнее время со мной может конкурировать, пожалуй, только коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На грани банкротства: любимая дача погрязшего в долгах Сергея Жигунова ушла с молотка

Загородный дом, который "гардемарин" строил для жены, исчез вместе с семейным счастьем (подробности).

Месть бывшего мужа "двойника Заворотнюк": суд арестовал имущество новой подруги Жигунова

После расставания с Викторией Ворожбит оскорбленный супруг затаскал ее по судам (подробности).