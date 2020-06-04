Актер Валерий Николаев стал спиваться после смерти родителей

Актер Валерий Николаев прославился благодаря роли в сериале "День рождения Буржуя", он крайне редко появляется на публике. Последние годы были для артиста тяжелыми. Один за другим умерли его родители, а в личной жизни наступил крах.

Валерий Николаев рассказал, какие тяжелые испытания ему пришлось перенести. Он длительное время находился в глубокой депрессии. Усугубляло и без того тяжелое состояние звезды его пристрастие к спиртному. Артист стал спиваться.

Глубокая алкогольная зависимость Николаева развилась на фоне череды тяжелых личных потрясений, о которых он рассказал в эфире программы "Судьба человека". Так, с разницей в два года актер потерял своих родителей. Его папа умирал мучительно от онкологического заболевания. Мужчина буквально сгорел от болезни на глазах у Валерия.

Николаев, чтобы справиться со стрессом, подсел на спиртное. И в итоге алкоголь едва не свел его самого в могилу. Валерий, чтобы справиться с зависимостью, прошел реабилитацию у психологов.

Актер Николаев Валерий и певица Овсиенко Татьяна. Форо: архив "ЭГ"

Николаев также рассекретил причины развода с коллегой по актерскому цеху Ириной Апексимовой. Они были вместе 12 лет. Николаева и Апексимову многие считали идеальной парой. У них подрастала дочка.

"Это были такие качели. Был момент, когда все хорошо, а порой случались между нами серьезные конфликты. У нас были разногласия, но мы всегда старались помогать друг другу. Когда мы расстались, Даше шел шестой год. Постепенно стало понятно, что мы с Ирой движемся в разных направлениях. Возникали разногласия по поводу быта. Все это нас раскололо. Мне было трудно уходить, но это надо было сделать", - рассказал он Борису Корчевникову.

А потом у Валерия случился роман с Дарьей Поверенновой. "Наши отношения с Дашей начались во время съемок второго «Буржуя», когда она рассталась со своим супругом, хотя пресса писала, что я увел ее из семьи. К тому времени мы уже развелись с моей второй женой Ириной Апексимовой. Наверное, мы могли стать семьей с Дашей. Но сложилось так, как сложилось", - отметил 54-летний Валерий.

Позже в жизни артиста появилась другая блондинка - певица Татьяна Овсиенко. Роман звезд продлился целых пять лет. "Абсолютно фантастический человек беспредельной доброты. Это не часто встречается. На расставание повлияли разные рабочие графики", - признается Николаев.

Валерий Никлаев с женой Эльмирой (справа).Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Из депрессии его вывела нынешняя супруга. С воздушной гимнасткой Эльмирой он обрел личное счастье. Она на 20 лет младше актера. "Слава Богу, нам удалось с Элей все преодолеть. Последние четыре года я практически не употребляю спиртное", - резюмировал артист.