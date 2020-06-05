Коронавирус в России, последние новости на 5 июня 2020: ученые создают вакцину-йогурт

Молочнокислые бактерии стали основой для экспериментальной вакцины от коронавируса Института экспериментальной медицины (ИЭМ) в Санкт-Петербурге. Ученые-вирусологи и микробиологи работают над чудо-составом, который будет похож на обыкновенный кефир или йогурт. Подробности "КП-Санкт-Петербург" рассказал заведующий отделом молекулярной биологии Александр Суворов.

- Смею заверить - на вкус ничего особенного.Идея использовать в качестве основы для вакцин молочнокислые бактерии сама по себе не нова, - поведал ученый. - Мы, грубо говоря, берем самую обыкновенную молочнокислую бактерию и внедряем в нее кусочек генома SARS-CoV-2. И бактерию начинает продуцировать вирусный белок абсолютно безопасный для человека. Иммунная система его распознает и начинает вырабатывать антитела.

Разработка проходит испытания на животных. Насколько она будет успешна покажет время.

Социолог Симон Кордонский поделился своим видением жизни страны после коронавируса.Он считает, что "нас ждёт очередная судорога под названием цифровизация":

- Были уже модернизация, реформирование, стабилизация, построение рынка и так далее, все уже не вспомнишь. Но для цифровизации нужны цифры о том, что происходит «на самом деле». А с этим в стране проблемы.