Филипп Кусто-младший обсудит с экспертами будущее Мирового океана

Экологические проблемы Мирового океана станут главной темой онлайн-дискуссии с участием Филиппа Кусто-младшего, ученого, журналиста, внука знаменитого французского исследователя и режиссера Жака-Ива Кусто, и других международных экспертов. Мероприятие состоится 8 июня и будет приурочено к Всемирному дню океанов. Организатором сессии выступает Фонд Росконгресс при поддержке АО «ОСК».

«Мировой океан – важнейший источник развития мировой экономики, клад природных ресурсов, который вполне сравним с ресурсами земной суши. Россия традиционно относится к числу ведущих морских держав, играющих активную роль в изучении, освоении и эксплуатации Мирового океана. Защита и бережное отношение к ресурсам Мирового океана – это важнейшая задача для обеспечения будущего всей нашей цивилизации. Незыблемым приоритетом для всех государств, участвующих в разработке и использовании ресурсов Мирового океана, должно быть неукоснительное соблюдение всех заключенных международных соглашений и норм, координация и консолидация мер, нацеленных на сохранение ключевого источника жизни нашей планеты», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Участники встречи расскажут о текущем состоянии Мирового океана как одной из ключевых составляющих здоровья Земли, оценят меры по его сохранению и оздоровлению, обсудят влияние пандемии коронавируса на окружающую среду и перспективы работы по снижению ущерба в глобальном контексте.

Мировой океан занимает около 71% земной поверхности, напрямую влияет на сохранение жизни на планете, выступает неотъемлемой частью процесса устойчивого развития и важным объектом научных исследований.

По оценке экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF), стоимость ресурсов Мирового океана составляет не менее 24,2 трлн долл. Ежегодно океан поставляет человечеству ресурсы на 2,5 трлн долл. Серьезной угрозой являются сегодня чрезмерная эксплуатация живых ресурсов моря, изменение климата, загрязнение океанов опасными веществами и отходами производственной деятельности, нерациональное рыболовство, пиратство и другие факторы.

Согласно докладу ООН и ЮНЕП (Мирового центра мониторинга и сохранения окружающей среды), в 2050 году кислотность Мирового океана вырастет на 150%, что в 100 раз быстрее любых изменений уровня кислотности, которые переживала морская среда за последние 20 миллионов лет. Вследствие роста кислотности к 2100 году могут быть разрушены до 70% кораллов, которые являются ключевыми экосистемами для большей части видов промысловых рыб. Ущерб экосистемам океана может быть предотвращен посредством быстрого снижения мировых выбросов углекислого газа и сокращения загрязнения.

В онлайн-сессии примут участие модератор Филипп Кусто-младший, председатель Парижского форума мира, генеральный директор Всемирной торговой организации (2005–2013) Паскаль Лами, фотограф и биолог Кристина Миттермейер, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, легендарный хоккеист, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов, президент Республики Коста-Рика (1994–1998), основатель проекта Antarctica2020 Хосе Мария Фигерес, экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью, советник по вопросам политики в открытом море для Глобальной морской и полярной программы Международного союза охраны природы Кристина Жерде.

Всемирный день океанов учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году и отмечается ежегодно 8 июня. В этот день свои усилия координируют экологи, ихтиологи, сотрудники водных центров со всего мира, призывая общественность к защите флоры и фауны океана от вредного воздействия человека.

Трансляция сессии начнется 8 июня в 12:00 на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: сайте, YouTube-канале «Росконгресс-ТВ», группе в Facebook