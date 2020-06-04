2020-06-04T21:40:02+03:00
Общество

Коридор трех затмений: астролог предупредила россиян о наступлении важного периода

Наступивший июнь по эмоциональному накалу может оказаться самым пиковым месяцем в этом году
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Профессиональный астролог Инна Любимова.Профессиональный астролог Инна Любимова.Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

Каждый раз, когда обыватели упрекают астрологов в том, что они не предсказали пандемию-2020, эксперты по небесным телам вынуждены объясняться. О том, что год будет сложным и непредсказуемым, они предупреждали - мало того, что високосный, так еще и 6 затмений против обычных 3-4. Поэтому астрологи говорили и об изоляции, и о курсе на спасение человечества, и о финансовом кризисе, но верить или нет этим предсказаниям, каждый решает сам для себя.

Тем не менее, как часто повторяют астрологи, предупрежден - значит вооружен. И сейчас для предупреждений самое время - открывается коридор затмений: за короткий срок произойдут сразу три из шести. Астролог Инна Любимова рассказала kp.ru, чем это грозит каждому из нас.

- 5 июня наступит первое в этом цикле затмений - лунное. Затем, 21 июня, нас ждет затмение солнечное. А финальным, 5 июля, вновь будет лунное. Ощущать влияние этих событий мы будем чуть дольше - с 29 мая по 12 июля, то есть уже начали, - объяснила Инна Любимова. - Важно знать, что Солнце и Луна влияют на нас по-разному. Солнечные затмения более важные и несут событийные перемены в нашей судьбе. Они определяют то, что будет происходить с нами ближайшие полгода.

Лунные же затмения, по словам астролога, несут только эмоции. В эти дни мы возвращаемся к старым конфликтам, вновь вспоминаем давние эмоциональные ситуации, и часто болезненно переживаем их. Могут происходить ссоры и размолвки на ровном месте. Причем, женщины переживают эти периоды тяжелее мужчин.

- То есть уже с 29 мая наша эмоциональная сфера дает сбои, - отметила астролог. - В такие дни увеличивается количество аварий на дорогах, дети становятся капризнее, многих подводит физическое здоровье.

Чтобы снизить риск потерь в этот период, Инна Любимова советует:

- снизить активность до минимума. Отложите важные дела, перенесите заключение любых сделок, не начинайте ничего нового.

- использовать это время, чтобы избавиться от лишнего. Очистите пространство от ненужных вещей.

- строить планы и детально представлять желаемый результат. Коридор затмений - прекрасный момент, чтобы поразмышлять - от чего вы хотите отказаться в плане привычек, отношений и даже собственных переживаний.

- А кроме того, в течение трех дней до и после затмения запоминайте, а лучше записывайте сны. Это сны-знаки и они дадут подсказки ко многим событиям будущего, - рекомендовала астролог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Близится пик года: астролог Володина предупредила о последствиях сразу трех июньских затмений

Когда, по прогнозу Василисы Володиной, россиянам ждать ослабления пандемии и возвращения к привычной жизни (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Поздравления с Днем семьи, любви и верности 2020
8 июля 2020 года отмечается День семьи, любви и верности — это один из самых молодых праздников, но при этом уходящий своими корнями в глубину веков российской истории. Мы подготовили красивые поздравления к этому дню в стихах и прозе
Новости 24
На церемонии прощания с Джорджем Флойдом адвокат семьи заявил, что его убила "пандемия расизма"
Для иммунитета к коронавирусу может потребоваться две дозы вакцины
В Москве приостановлено движение метро из-за сбежавшего в тоннель пассажира
Сенатор в Мексике случайно оголила грудь во время совещания в Zoom
США хотят ввести новые санкции против "Северного потока-2"
Малышева заявила, что через поверхности нельзя заразиться коронавирусом
Мясников назвал способы борьбы со скачками давления
Трамп назвал коронавирус противным из-за того, что болезнь не делает различий между людьми
Альнс по вакцинам собрал "фантастическую сумму" на исследования
Мурашко рассказал, как отразился коронавирус на плановой вакцинации
Оренбургской семье вернут детей, которых забрали из-за ветхого дома
Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
В Подмосковной Ивантеевке произошел взрыв в жилом доме: пострадала женщина
Глава КНШ ВС США созвонился с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым
Безопасно ли заниматься спортом в маске, рассказали в Роспотребнадзоре
Экономисты рассказали, когда начнется рост зарплат в России после кризиса
На сотрудника Минпромторга и трех посредников в СК завели уголовное дело
Воспитательница частного детсада в Запорожье задушила годовалую девочку
Вирусолог считает, что вакцинация от коронавируса будет двукратной
Кузнецова: Служба опеки начнет работать, когда люди начнут доверять ей
Кузнецова назвала одну из главных проблем органов опеки
Италия ждет гостей: рассказываем о новых правилах для туристов
Кузнецова рассказала о региональном опыте решений по реформе опеки
Журнал Time выйдет с обложкой, посвященной смерти Джорджа Флойда
Кузнецова о реформировании органов опеки: Нужно концептуально менять работу