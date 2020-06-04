Коридор трех затмений: астролог предупредила россиян о наступлении важного периода

Каждый раз, когда обыватели упрекают астрологов в том, что они не предсказали пандемию-2020, эксперты по небесным телам вынуждены объясняться. О том, что год будет сложным и непредсказуемым, они предупреждали - мало того, что високосный, так еще и 6 затмений против обычных 3-4. Поэтому астрологи говорили и об изоляции, и о курсе на спасение человечества, и о финансовом кризисе, но верить или нет этим предсказаниям, каждый решает сам для себя.

Тем не менее, как часто повторяют астрологи, предупрежден - значит вооружен. И сейчас для предупреждений самое время - открывается коридор затмений: за короткий срок произойдут сразу три из шести. Астролог Инна Любимова рассказала kp.ru, чем это грозит каждому из нас.

- 5 июня наступит первое в этом цикле затмений - лунное. Затем, 21 июня, нас ждет затмение солнечное. А финальным, 5 июля, вновь будет лунное. Ощущать влияние этих событий мы будем чуть дольше - с 29 мая по 12 июля, то есть уже начали, - объяснила Инна Любимова. - Важно знать, что Солнце и Луна влияют на нас по-разному. Солнечные затмения более важные и несут событийные перемены в нашей судьбе. Они определяют то, что будет происходить с нами ближайшие полгода.

Лунные же затмения, по словам астролога, несут только эмоции. В эти дни мы возвращаемся к старым конфликтам, вновь вспоминаем давние эмоциональные ситуации, и часто болезненно переживаем их. Могут происходить ссоры и размолвки на ровном месте. Причем, женщины переживают эти периоды тяжелее мужчин.

- То есть уже с 29 мая наша эмоциональная сфера дает сбои, - отметила астролог. - В такие дни увеличивается количество аварий на дорогах, дети становятся капризнее, многих подводит физическое здоровье.

Чтобы снизить риск потерь в этот период, Инна Любимова советует:

- снизить активность до минимума. Отложите важные дела, перенесите заключение любых сделок, не начинайте ничего нового.

- использовать это время, чтобы избавиться от лишнего. Очистите пространство от ненужных вещей.

- строить планы и детально представлять желаемый результат. Коридор затмений - прекрасный момент, чтобы поразмышлять - от чего вы хотите отказаться в плане привычек, отношений и даже собственных переживаний.

- А кроме того, в течение трех дней до и после затмения запоминайте, а лучше записывайте сны. Это сны-знаки и они дадут подсказки ко многим событиям будущего, - рекомендовала астролог.

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