Задолго до коронавируса: Василиса Володина предсказала курс на спасение человечества в 2020 году

После предсказания смены правительства в России за прогнозами Василисы Володиной на всякий случай следят даже скептики. Да и что как не звезды слушать в это турбулентное время, когда весь мир столкнулся с неизведанной и масштабной заразой. Авось, что хорошее предскажут.

На тему коронавируса Володина высказалась лишь однажды, устав от обвинений в духе «чего же вы, астрологи, пандемию не предсказали, раз такие умные». Объяснила, что ее прогноз может не быть дословным, но о потрясениях и неожиданных ситуациях она предупреждала.

«Комсомолка» изучила тот самый прогноз на 2020 год, который Володина сделала задолго до пандемии COVID-19. И нашла несколько удивительных попаданий (хотя здесь каждый решает для себя, верить или не верить).

«2020-й распахивает дверь в новый мир, - объявила астролог в конце прошлого года. - Мир станет более полицейским, с большим количеством принуждения». Астролог как в воду глядела: по всему миру правоохранители теперь следят за тем, чтобы люди сидели дома, меры за нарушение карантина все время ужесточаются, из-за инфекции ограничивается даже свобода передвижения.

«Начинается новый виток противостояния между мировыми державами и одновременно противостояние этому давлению». Хм… Под этот тезис подходит, например, недавний нефтяной кризис.

Ключевыми для этого года, по словам Володиной, будут январь, июнь и декабрь:

«Затмения, которых в этом году целых семь, это всегда волнительно. Они создают чрезвычайные ситуации и необычные обстоятельства, выталкивают нас из привычной колеи, но одновременно помогают по-новому взглянуть на нашу жизнь и сделать шаг вперед, - прогнозировала Василиса Володина. - Кому-то год, конечно, принесет кризис. Кому-то святят масштабные неожиданности, которых ничто не предвещало раньше. Особенно остро все события 2020 года будут переживать Тельцы, Близнецы, Раки, Стрельцы и Козероги. Если вокруг приобрело для вас вкус пережеванной жвачки, используйте этот год, чтобы выйти в совершенно иное пространство. По началу будет страшновато, как в компьютерной игре выход на новый уровень, но за этой дверью – иной мир».

Василиса Володина предсказала курс на спасение человечества в 2020 годуФото: Личный архив

Итак, три главных тенденции этого года по Володиной:

1. Закручивание гаек («полицейский мир»).

2. Финансовые новости: «С марта по июль и затем в ноябре ждем важных экономических событий. Особенно яркими они будут в начале апреля. Валютные колебания на рынке, слияния крупных компаний и корпораций».

3. Мечты о лучшей жизни: «Это идеалистические цели, когда хочется спасти все человечество или хотя бы себя самого. С одной стороны, это выливается в активное эко-движение, а с другой, способно создавать пузыри на рынках и раздувать цены. Это влияние будет сильным в феврале и с июля по октябрь. Постарайтесь думать о великом, но крепко стоять на этой бренной земле», - говорила астролог.

Однако, есть в прогнозе Володиной и моменты, которые кажутся далекими от реальной жизни.

«Управитель бизнеса Марс в этом году слабым вообще не будет, кроме пары месяцев осенью, - говорила астролог. - Для людей крупного бизнеса год будет важным и не разорительным, а наоборот – это время, когда нужно приращивать капитал, собирать все силы и зарабатывать. Да и представители мелкого и среднего в этом году тоже не будут в обиде и имеют все шансы совершить прорыв». Шанс-то они, конечно, имеют, но сделать это в текущей ситуации будет нелегко...

КСТАТИ

«Май благоприятен для учебы, но плох для семьи»

Новый прогноз Василисы Володиной на следующий месяц нам еще предстоит проверить.

«Вряд ли нам с вами стоит ожидать каких-то серьезных потрясений – все изменения, которые произойдут в мае, были срежиссированы давно, - утверждает Василиса. - Важных событий ждем в районе 6 и 20 мая. Это будет месяц учебы и любовных перипетий. Меркурий и Солнце в знаке Близнецов будет полезны для новых знаний: если вы давно мечтали подтянуть иностранный язык, пройти двухнедельные курсы парикмахеров и так далее – дерзайте именно в мае.

А вот личная жизнь подкинет всем нам массу крутых поворотов. Нас потянет к разнообразию, о спокойствии в семье не будет и речи. С 13 мая наступает несчастливое время для новых романов: ретроградная Венера заставит нас выполнять работу над старыми ошибками. Жениться в этом году в мае не рекомендуется – есть опасность быстрого развода».

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