Значит, просто не дай ему уйти

Говорят, женщины - как галстуки: одни делают мужчину уверенным в себе и привлекательным, другие мешают дышать и раздражают.

И если в первые годы совместной жизни мужчину не сильно раздражают запах ее лака для волос и громкие разговоры с подружкой по телефону, то через какое-то время именно они могут стать поводом для семейной ссоры.

Психологи называют 6 женских привычек, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения.

1. «Услышь меня, к тебе взываю!»

Он постоянно просит не переключать канал с его любимым сериалом на самом интересном месте, не называть его малышом и не есть на диване, но вас это не особо тревожит. А зря: игнорирование просьб супруга может стать серьезной проблемой.

С одной стороны, то, что вы любите есть с чужой тарелки или долго собираетесь перед выходом, - сущая мелочь. Да и грязная посуда в мойке - ну разве может она разрушить настоящую чистую любовь? Но вы все же начните прислушиваться к словам благоверного. И заодно научитесь правильно их понимать: если он постоянно говорит, что у вас ножки, как у лани, может, им просто нужна депиляция?

2. «Запилила меня...»

Психологи уверяют, что на каждые 20% критики женщина должна выдавать мужчине 80% похвалы, тогда в нем не будут накапливаться обида и раздражение. Но мы, женщины, обычно ругаем мужей на глазок. Кому нужны эти сложные расчеты, когда денег в обрез, на работе нервотрепка, а тут еще он со своими носками под диваном?

Сами того не замечая, мы превращаем мужа в мальчика для битья, сливая на него все накопленное за день раздражение и гнев. Даже если вам кажется, что хвалить супруга особо не за что, вспомните, как быстро он разгадывает кроссворды или как виртуозно насвистывает «Турецкий марш», и скажите по этому поводу что-то приятное.

Доказано: вовремя похваленный мужчина чувствует себя так, будто ему выдали премию на работе. И хотя в магазин с этой «премией» не пойдешь, но атмосфера в доме может заметно улучшиться.

А вот недохваленный - совсем другое дело. Сам-то он знает, что вам с ним повезло, но о чем можно говорить с женщиной, которая этого не понимает? Может, найти другую - более понятливую?

3. «Свободу женатикам!»

Многие мужчины после свадьбы с удивлением обнаруживают, что вместо спутницы своей жизни неожиданно заполучили ее (жизни) хозяйку-распорядительницу. Женщины начинают контролировать буквально все, начиная с цвета рубашек и диеты, заканчивая планами на отпуск и списком друзей семьи. Не желая постоянно спорить, мужчина становится подкаблучником по доброй воле и просто опускает руки. А жена незаметно взваливает на себя решение всех проблем, лишая супруга права голоса. Она даже спорить с ним перестает: какой в этом толк, если он всегда не прав? Только в моменты приступа мании величия муж такой женщины может назвать себя главой семьи. Стоит ли удивляться, если в какой-то момент он начнет вспоминать прежнюю свободную жизнь?

4. «Ты скажи, ты скажи, чЁ те надо?»

Многие женщины буквально не умеют разговаривать с партнером. Вернее, им-то кажется, что все они умеют, но только вот мужчина их решительно не понимает. Вам хотелось, чтобы мужчина подарил цветы, когда вы проходили мимо цветочного магазина? Или вас обидело, что на ваше «люблю тебя!» он просто сказал «угу»?

Так почему бы не сказать ему об этом прямо? Вместо заламывания рук и жалоб подружке. Поговорите с любимым открыто и объясните, что конкретно вас не устраивает. Иначе ваши слезы и истерики будут казаться ему беспричинными. А жить с беспричинно истерящей женщиной кому же охота?

5. «Желаю, плачу и ревную!»

Говорят, только глупая женщина может следить за мужем. Умные следят за собой. Но много ли в жизни таких умных? Ведь если благоверный вдруг зачал заниматься спортом и купил новый дезодорант, сомнение нет-нет да закрадется. А вдруг у него кто-то есть? А вдруг он симулирует удовольствие, когда ест борщ? И если легкая ревность только придает пикантности отношениям, то постоянные допросы и проверки могут стать серьезной проблемой. Да это, собственно, и не ревность вовсе, а мнительность. А она очень быстро надоедает. Сначала, конечно, любой нормальный мужчина попытается убедить любимую жену, что ничего такого и в помине нет, но, когда этому приходится посвящать чуть не все свободное время, мужчина становится не вполне нормальным, а любимая жена не такой уж любимой.

6. «У меня изюминка - легкая безуминка»

Еще одна проблема в отношениях - слишком много странностей в поведении женщины. Известно, что в каждой из нас должна быть изюминка, но не так, чтобы хватило на целый компот. И если ваш муж любит поспать, а вам нравится вставать в 4 утра и заниматься йогой или есть сырую морковь, тогда как он - заядлый мясоед, старайтесь делать это так, чтобы не влиять на его образ жизни.

Увлекаетесь спиритизмом, тяжелым роком или гирудотерапией, но супруг решительно не разделяет вашей страсти? Попытайтесь договориться: он принимает вас с вашей «легкой безуминкой», а вы с уважением относитесь к его зимней рыбалке и коллекции марок.

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