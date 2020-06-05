Ростовская область взяла курс на внедрение инноваций на экономическом онлайн-форуме

Ключевые вопросы экономического развития Ростовской области — как на ближайшую, так и отдаленную перспективу — обсудили свыше полутысячи региональных представителей бизнеса, экспертного сообщества, органов власти и общественников. Точкой притяжения инициативных дончан стал уникальный онлайн-форум «Новые вызовы. Новые решения», состоявшийся 4 июня. Ранее подобных мероприятий, реализованных с помощью Сети, в регионах России не проводилось.

Интернет-встречи экспертов и активистов превратились в широкую общественную дискуссию, во время которой были всесторонне рассмотрены различные конкретные предложения, направленные на обеспечение высокотехнологичного будущего Дона.

Предварительные обсуждения развернулись на шесте профильных площадках, организованных на базе пространств коллективной работы «Точка кипения» в трех городах - Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске. Участники встреч провели конструктивные диалоги сразу по нескольким тематическим направлениям, в числе которых оказались стимулирование малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, развитие цифровой экономики, а также повышение качества образования и увеличение объемов промышленности.

Отраслевые эксперты проработали «точки роста» социально-экономического развития региона в разрезе целей национальных проектов, а также Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. Итоговое пленарное заседание форума прошло под руководством главы региона Василия Голубева.

- Впереди у нас – период восстановления, оживления экономики. И нам необходимо от антикризисных экстренных мер переходить к долгосрочным программам развития. Соответственно, и ваша активность должна быть тесно сопряжена с реализацией национальных проектов, а также Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года, - обратился к участникам онлайн-форума Василий Голубев.

На интернет-форуме прозвучали самые разные предложения. Было рассмотрено развитие инициативы «Эффективный регион», пилотным участником которой Ростовская область стала в минувшем году. Также эксперты оценили перспективы внедрения ряда инновационных проектов и практик - механизмов телемедицины, профильных IT-кластеров, а также платформ обучения гибким навыкам (soft skills) для будущих специалистов цифровой экономики. Представленные участниками цифрового форума проекты и идеи будут приняты правительством региона на вооружение и лягут в основу разрабатываемых стратегических документов.

От теоретических конструкций следует переходить к четкому практическому исполнению, призвал участников мероприятия донской глава Василий Голубев. Он поручил в сжатые сроки создать в городе Миллерово центр для предпринимателей «Мой бизнес», что позволит решить проблему доступа представителей бизнес-сообщества северных районов области к востребованным ресурсам господдержки. Губернатор пообещал лично посетить новый центр помощи предпринимательства.

Помимо этого, губернатор поставил задачу сформировать IT-кластер в Таганроге. В этом приморском городе существует огромный потенциал развития наукоемкого бизнеса, в том числе в сфере информационных технологий. Чтобы реализовать его в полной мере, правительству даны поручения активизировать работу по созданию здесь профильного центра и организации системы поддержки предприятий отрасли.

Получила общее одобрение идея объединить цифровые конкурсы, хакатоны, проектные сессии и вебинары, нацеленные на поддержку проектов в сфере цифровизации, в единую инициативу на базе конкурса «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры». Оператором такой единой конкурсной программы предложено сделать Донской государственный технический университет, обладающий наиболее мощной организационной базой и опытом работы в цифровой сфере.

- Все предложенные сегодня проекты интересны, ни от одной идеи нельзя отказаться. Были и прикладные вещи, и те, чья реализация относится к более дальней перспективе. Но в любом случае мы понимаем, что реализация областной Стратегии-2030 и выполнение результатов нацпроектов невозможно без широкого внедрения подобных инноваций. И главное – такие прорывные идеи создают условия для того, чтобы наша Ростовская область стала регионом-лидером. А это – ключевая задача нашей общей работы, и для ее выполнения у нас есть все необходимое - подвел итог онлайн-форума Василий Голубев.