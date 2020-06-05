Готова к новой жизни: Пелагея отрезала челку и помолодела на 10 лет

Пелагея в режиме самоизоляции экспериментирует с собственной внешностью: 33-летняя певица сделала стрижку, укоротив длину волос и отрезав челку. Результатами она похвасталась в Инстаграме, сообщив, что решила вернуться к своему образу шестилетней давности.

- Подстригла челку. Вспомнила 2014… И настроение улучшилось! (с) Гришковец,- написала звезда.

pelageya_insta Подстригла челку. Вспомнила 2014...

Поклонники в комментариях похвалили певицу за перемены в стиле: по их мнению, Пелагея сразу стала выглядеть моложе на 10 лет. «Как девочка», «Вы чудо. Вам все к лицу», «А хорошо вам! Свежи и чудесны в этом образе!», «Как челка меняет человека! Ну тоже очень хорошо», - пишут они.

Очевидно, с приходом лета певице захотелось что-то поменять в себе. Возможно, сыграли свою роль и перемены в личной жизни артистки: на днях она подала на развод с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. О том, что певица и нападающий клуба КХЛ ЦСКА больше не живут вместе, стало известно в декабре прошлого года. Но документы на развод Пелагея подала только в конце мая.

По мнению поклонников, певица помолодела на 10 лет. Фото5 Инстаграм.

Про свой развод с 27-летним спортсменом артистка предельно лаконично рассказала в Инстаграме, упомянув, что они с Иваном расстаются цивилизованно и сохраняют дружеские отношения. Правда, при этом стало известно, что развод случился не из-за банального «не сошлись характерами»: у Ивана появилась другая женщина. Хоккеист и его новая возлюбленная Мария Гончар уже съехались и живут под одной крышей. Новая избранница Телегина родом из Нижневартовска, она дочь состоятельных родителей. Мария Гончар - владелица турфирмы, поговаривают, что именно она помогала Пелагее и Ивану устраивать совместный отдых.

Пелагея во время самоизоляции тоже не одна: певица сохранила за собой загородный дом, в котором она сейчас живет вместе с дочкой, трехлетней Таисией, мамой и друзьями — супружеской парой с ребенком.

- В общем, у нас двое детей и несколько взрослых. Все мы шумные. Это такое броуновское движение, - рассказала певица во время прямого эфира в Инстаграме.

Пелагея с бывшим мужем Иваном Телегиным.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С бывшим мужем артистка, похоже, действительно сохранила дружеские отношения — во всяком случае, ради дочки. В конце января они вместе устроили для Таисии веселый праздник на ее трехлетие. На дне рождения они фотографировались друг с другом как ни в чем не бывало.

Пелагея и Иван поженились в 2016 году, а в январе 2017-го у них родилась дочь Таисия. Желая избежать повышенного внимания к своей семье и новорожденной малышке, Пелагея с мужем тогда удалили свои аккаунты из Инстаграма. На решение пары временно исчезнуть из соцсетей, вероятно, повлиял тот факт, что ради Пелагеи хоккеист оставил первую семью – это бурно обсуждалось в Интернете. В начале февраля 2016 года бывшая девушка Телегина Евгения родила от него сына Марка.