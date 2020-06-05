Космонавты с МКС поздравили с юбилеем корреспондента "Комсомольской правды" Александра Милкуса

В пятницу, 5 июня 2020 года, журналист «Комсомольской правды», один из первых популяризаторов космической деятельности в России Александр Милкус празднует свой юбилей – талантливому корреспонденту исполняется 55 лет. Российские космонавты с Международной космической станции Анатолий Иванишин и Иван Вагнер передали свои поздравления журналисту издания прямиком из бескрайнего космоса.

- Уважаемый Александр Борисович! Мы, космонавты Роскосмоса, поздравляем вас с юбилеем. Вы стояли у истоков современной российской журналистики, стали одним из первых популяризаторов космической деятельности. Не так давно ваша родная «Комсомольская правда» отметила 95-летие. Благодаря в том числе и вашей работе «Комсомолка» является самой популярной среди читателей, осваивает новые форматы, реализует интересные проекты. Желаем вдохновения и новых творческих идей. С днем рождения вас!, - сказали космонавты в видеопоздравлении.

Александр Милкус еще в 1991 году стал представителем КП в Одессе, и уже через два года после этого был утвержден собственным корреспондентом издания по югу Украины и Республике Молдова. Послужной список талантливого журналиста можно перечислять бесконечно: он писал о войне Приднестровье, принимал участие в самом длинном переходе по искусственным подземным полостям, а затем, уже в Москве, посвятил свою работу космической теме. Именно тогда Александр Борисович находился в невесомости вместе с космонавтами, поучаствовал в эксперименте по имитации космического полета, отсидев в подобии космического корабля целых восемь суток.

Коллектив сайт kp.ru присоединяется к космонавтам Роскосмоса и от всей души поздравляет нашего коллегу с праздником!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783157" frameborder="0"></iframe> Журналиста «Комсомолки» поздравили с юбилеем из космоса.

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