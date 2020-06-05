Коронавирус в США, последние новости на 5 июня 2020: от COVID-19 скончались больше 108 тысяч человек

По последним новостям о коронавирусе в США на 5 июня 2020 года, в стране выявили 1 872 660 зараженных, из них 108 211 человек скончались, 485 002 человека - выздоровели.

Штаты выходят из карантина – в городах открываются салоны красоты, фитнес-клубы, кафе, бары рестораны, магазины и торговые центры. На фоне пандемии без работы остались миллионы американцев – даже больше, чем во времена Великой депрессии.

Даже в Нью-Йорке ситуация стабилизировалась. Напомним, еще в марте за сутки выявляли тысячи новых случаев заболевания, сотни человек умирали. Сейчас же цифры уменьшились в несколько сотен раз. Местным жителям уже разрешили загорать на пляжах, гулять и собираться компаниями до шести человек.

Американские ученые уже придумали лекарство от «чумы 21 века», доказавшее свою эффективность. Но его еще не испытывали на людях. Специалисты разрабатывают и вакцину. Возможно, она появится в больницах штатов совсем скоро.

Но, конечно, сейчас на повестке дня больше массовые беспорядки. Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 5 июня 2020 года, инфекционист призвал протестующих сдать тесты на COVID-19.

- Мы хотим, чтобы протестующие как следует оценили обстановку, прошли тестирование и ушли с улиц, чтобы предотвратить распространения болезни. К сожалению, существует большая вероятность того, что протесты станут новым рассадников инфекции, - отметил глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах Роберт Редфил.