Финал Лиги Чемпионов 2019 года - это победа "Ливерпуля" и забег фанатки на поле

В первый день лета 2019 года в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" был сыгран финальный матч Лиги Чемпионов, в котором сыграли два клуба из Англии - лондонский "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпуль" Юргена Клоппа. Годом ранее в финальном поединке прошлого розыгрыша в Киеве "красные" проиграли мадридскому "Реалу". Но теперь же взяли реванш, добыв победу, которую ждали миллионы фанатов клуба по всему миру. Для "Ливера" этот успех стал шестым в розыгрышах Лиги Чемпионов.

Финальная игра Лиги Чемпионов для "Тоттенхэма" была очень важна и ей предшествовало немало историй. В частности, главный ударный форвард лондонцев Харри Кейн за пару месяцев до матча в Мадриде получил тяжелую травму и выбыл из строя казалось вообще до конца сезона. Но главный тренер команды Маурисио Почеттино сказал, что если его клуб будет в финале - Кейн сыграет в этом матче. И Харри, лучший бомбардир ЧМ-2018, появился в стартовом составе своего клуба.

"Тоттенхэм" сфотографировался всей командой перед финалом Лиги Чемпионов.Фото: REUTERS

При этом, перед началом поединка на командном фото лондонцев оказались не только 11 футболистов стартового состава на матч, но и вообще все, кто попал в заявку на матч с "Ливерпулем". По задумке наставника команды, это должно было показать - все важны для итоговой победы. Символический жест для тренера, который через несколько месяцев после этой игры уйдет из клуба, поскольку результаты команды существенно просядут.

Счет в поединке был открыт фантастически быстро - уже на 2-й минуте случился гол от Мохамеда Салаха. Египтянин год назад получил травму в финальной игре против "Реала", а теперь же был хорош как никогда. После того, как защитник "Тоттенхэма" Сисокко сыграл рукой в своей штрафной на 24-й секунде матча, то судья Дамир Скомина среагировал быстро. А Салах был беспощаден - уже на 2-й минуте "Ливерпуль" повел в счете в этой игре.

Мохамед Салах празднует первый гол в финале Лиги Чемпионов.Фото: REUTERS

Но в середине первого тайма игра остановилась на несколько минут из-за того, что на поле выбежала полуголая фанатка в купальнике. Подруга пранкера Виталия Здоровецкого парализовала на время финальный матч ЛЧ 2019 года. Ее поймали, и по сути модель Кинси Волански вошла в историю. Пышногрудая красавица теперь будет постоянно вспоминаться в связи с финалом в Мадриде. Вскоре Волански после ареста вышла на свободу, но в ее личном Инстаграме прибавилось немало подписчиков после того события во время футбольного матча.

На время дефиле в купальнике матч был приостановленФото: REUTERS

Время для футбольных событий пришло в конце игры. Бельгийский форвард Дивок Ориджи поставил точку в матче, забив второй мяч "Ливерпуля" в игре на 87-й минуте поединка. И аналитики высчитали - он забил 3 гола в розыгрыше Лиги Чемпионов того сезона с трех ударов по воротам. И помог своей команде выиграть Лигу Чемпионов в 2019 году.

Дивок Ориджи забил второй гол в финале Лиги Чемпионов.Фото: REUTERS

В следующем розыгрыше турнира команда Юргена Клоппа, которая всех крушила в чемпионате Англии, выбыла из турнира, проиграв в 1/8 финала мадридскому "Атлетико".

"Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов 15 лет спустя.Фото: REUTERS

Но пока что же для "Ливерпуля" был сказочный день. Когда грянул финальный свисток, в клубном Твиттере команды появилась короткая запись: "Мы сделали это!". Английский гранд впервые с 2005 года вновь стал лучшим клубом в Европе.