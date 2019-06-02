Финал Лиги Чемпионов имени какао ван Гуттена

Когда-то в стародавние времена шокирующим считалось само выбегание болельщиков на поле во время матча.

Потом - выбегание голых болельщиков.

Затем - выбегание голых болельщиц.

В финале Лиги чемпионов-2019 на поле выбежала практически голая фанатка с рекламой на купальнике.

Девушка рекламировала сайт для взрослых, принадлежащий пранкеру, который и сам выбегал на поле финала чемпионата мира в Бразилии, но не так эффектно.

Фанатка закономерно оказалась моделью, у которой, само собой, есть свой инстаграм. И она тоже не проиграла - до удара по мячу в финале Лиги чемпионов у нее было 300 тысяч подписчиков, а на следующее утро - 1 500 000. И теперь расценки за рекламу она может поднять, как минимум, в пять раз.

То есть то, что изначально было актом протеста или, пусть даже, самовыражения, превратилось в обычное коммерческое предприятие.

Устроил скандал - получил прибыль.

В этот момент поэт Маяковский должен напомнить со стены, что мы просто идем по кругу, процитировав свое "Хорошо, когда брошенный в зубы эшафоту, крикнуть: «Пейте какао Ван-Гутена!».

Маяковского вместе с обществом сто с лишним лет назад так потрясло "выбегание на поле" голландского какао-магната Ван Гуттена, что он даже вставил его в поэму.

Придумавший какао-порошок голландец долго и безуспешно боролся с монополизировавшими рынок ежедневных напитков чаем и кофе, и наверняка проиграл бы, если бы не рекламный трюк. Приговоренному к казни в Амстердаме заплатили денег, чтобы он прямо с эшафота крикнул "Пейте какао Ван Гуттена". Газеты, салоны, обсуждение - какао пошло в массы.

Сейчас у нас казни в прайм-тайм не показывают, но наверняка где-то уже лежат бизнес-планы коммерческого прорыва, который способны обеспечить кадры приговоренного, которого ведут к электрическому стулу в майке с определенным логотипом.

Я бы даже поставил, как на "Ливерпуль", что в ближайшее время мы что-то подобное увидим.

Ну он же все равно во что-то одетый на этом стуле сидит, да?

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