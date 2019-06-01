Голая фанатка, гол на 2-й минуте и похоронный удар Ориджи. "Ливерпуль" в шестой раз выиграл Лигу Чемпионов

В Мадриде в первый день лета ставилась точка во всем европейском футбольном клубном сезоне. "Ливерпуль", который весь сезон в Англии вел гонку за "золотом" с "Манчестер Сити", рубился с "Тоттенхэмом". Лондонцы "на зубах" вытащили полуфинальный матч с голландским "Аяксом", забив "золотой" гол на 94-й минуте игры в Амстердаме. Кто-то из двух британских клубов должен был стать лучшим и поставить точку в сезоне.

В стартовом составе "Тоттенхэма" на эту игру оказался пропустивший более месяца из-за травмы их главный ударный форвард - Харри Кейн. Он получил травму в ответной игре четвертьфинала и тогда главный тренер клуба Маурисио Почеттино заявил - Кейн вернется, только если лондонцы сыграют в финале. И этот момент - все же настал!

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне финальной игры пошутил в разговоре с журналистами, мол, семь раз играл в финалах. Но ведь семь раз побеждал в полуфиналах! Но если бы он написал про это книгу, то ее бы никто не купил.

На старте поединка произошло очень много интересного. И сразу. И быстро.

Уже на 24-й секунде матча рукой в своей штрафной сыграл защитник "Тоттенхэма" Сисокко. Он пытался прервать прострел Садьо Мане и главный арбитр матча Дамир Скомина был беспощаден - пенальти!

Главный ударный форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах подошел к мячу и забил уже на 2-й минуте игры. Салах стал пятым в истории африканским футболистом, который забивал в финале. А его гол стал вторым по скорости в финалах ЛЧ. Рекорд - тоже в игре "Ливерпуля", легендарном стамбульском финале против "Милана". Тогда Паоло Мальдини отличился на 50-й секунде игры. Салах отличился на 84-й секунде матча.

Когда же на табло была практически середина первого тайма, то матч был прерван. На поле выбежала полуголая фанатка в купальнике. И благодаря надписи на ее одеянии (а на девушке был только купальник и кроссовки) понять, кто это, удалось быстро. Выбежавшей на поле в финале Лиги Чемпионов оказалась модель Кинси Волански. Она - подруга русского пранкера Виталия Здоровецкого. В свое время он выбегал на поле в финале чемпионата мира по футболу. И вот - заразил своим хобби пышногрудую подругу.

Через некоторое время у себя в Твиттере и вовсе сделал предложение своей подруге.

- Не могу дождаться того момента, когда женюсь на тебе, - написал здоровецкий у себя в Твиттере.

Ну а потом настало вновь время футбола. На 87-й минуте матча второй гол в ворота "Тоттенхэма" забил бельгийский форвард Дивок Ориджи. Его гол стал невероятно крутым. Потому что как посчитали аналитики, Ориджи в этой Лиге Чемпионов забил три гола с трех ударов. И третий гол стал невероятно крутым, потому что фактически принес победу его команде в финале Лиги Чемпионов.

Пошли последние минуты финала и вот он, свисток. В официальном твиттере "Ливерпуля" появляется короткая запись:

- Мы сделали это!

"Ливер" в шестой раз выигрывает Лигу Чемпионов, становясь лучшим клубом Европы впервые с 2005 года.