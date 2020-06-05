Новый главный тренер сборной России по хоккею назван федерацией. С ним "молодежка" играла в финалах чемпионов мира
5 июня 2020 года сборная России по хоккею обрела нового главного тренера. Илью Воробьева сменил Валерий Брагин, который ранее долгие годы трудился в "молодежке". А вот в молодежной команде главным будет Игорь Ларионов, который до последнего времени был ассистентом в главной сборной России. Брагин официально прокомментировал свое назначение на пост главного тренера:
- Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена, - говорит в интервью пресс-службе ФХР Брагин.
Как отметил Брагин, он будет проповедовать свою систему работы с главной командой страны - акценты сместятся в сторону молодежи:
- Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата. Наша система работы дает плоды, в частности, результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет 5-7 назад.
При этом, Брагин отметил - важно брать в расчет тот факт, что следующее мировое первенство пройдет без игроков, которые выступают в Национальной хоккейной лиге. И к этому нужно быть готовыми:
- В то же время, работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России, - отметил Валерий Брагин.
Валерий Брагин работал в молодежной сборной России с 2014 года без перерывов. За это время он лишь один раз приезжал с мировых первенств без наград. За это время его команды играли три раза в финалах, дважды выигрывали третье место. И только МЧМ-2018 обернулся для нас пятым местом. Но кроме того, в активе Брагина - победа на молодежном чемпионате мира 2011 года.
Чемпионат мира по хоккею 2020 года, напомним, должен был пройти в Швейцарии в начале мая. Однако его отменили из-за пандемии коронавируса.
СПРАВКА "КП"
Новый тренерский штаб сборной России
Главный тренер – Валерий Брагин.
Тренеры - Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков.
Тренер вратарей – Рашит Давыдов.
Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов
Тренер-методист – Ларс Юханссон.
ИСТОЧНИК KP.RU