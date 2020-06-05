Новый главный тренер сборной России по хоккею назван федерацией. С ним "молодежка" играла в финалах чемпионов мира

5 июня 2020 года сборная России по хоккею обрела нового главного тренера. Илью Воробьева сменил Валерий Брагин, который ранее долгие годы трудился в "молодежке". А вот в молодежной команде главным будет Игорь Ларионов, который до последнего времени был ассистентом в главной сборной России. Брагин официально прокомментировал свое назначение на пост главного тренера:

- Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена, - говорит в интервью пресс-службе ФХР Брагин.

Как отметил Брагин, он будет проповедовать свою систему работы с главной командой страны - акценты сместятся в сторону молодежи:

- Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата. Наша система работы дает плоды, в частности, результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет 5-7 назад.

При этом, Брагин отметил - важно брать в расчет тот факт, что следующее мировое первенство пройдет без игроков, которые выступают в Национальной хоккейной лиге. И к этому нужно быть готовыми:

- В то же время, работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России, - отметил Валерий Брагин.

Валерий Брагин работал в молодежной сборной России с 2014 года без перерывов. За это время он лишь один раз приезжал с мировых первенств без наград. За это время его команды играли три раза в финалах, дважды выигрывали третье место. И только МЧМ-2018 обернулся для нас пятым местом. Но кроме того, в активе Брагина - победа на молодежном чемпионате мира 2011 года.

Чемпионат мира по хоккею 2020 года, напомним, должен был пройти в Швейцарии в начале мая. Однако его отменили из-за пандемии коронавируса.

СПРАВКА "КП"

Новый тренерский штаб сборной России

Главный тренер – Валерий Брагин.

Тренеры - Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков.

Тренер вратарей – Рашит Давыдов.

Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов

Тренер-методист – Ларс Юханссон.