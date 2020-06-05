«Днем заслуженный учитель, а вечером королева вечеринок»: школьный педагог выступает в травести-шоу

38-летний Антон (имя изменено) уже почти 6 лет работает учителем математики и физики в обычной подмосковной школе. Свою профессию мужчина очень любит, и ученики отвечают ему взаимностью. Дети успешно участвуют в олимпиадах по его предметам и с удовольствием проводят время с преподавателем не только на уроках, но и на внеклассных мероприятиях, таких как походы в кино и музей, поездки на экскурсии по городам России и даже Европы. Помимо таланта учителя, у Антона есть и другие.

Мужчина много лет занимается композиторской деятельностью, пишет музыку и тексты для песен и даже выпускает альбомы со своими произведениями. А недавно мужчина поделился в соцсетях радостью в связи с выходом нового альбома Филиппа Киркорова, музыка к одной из песен короля отечественной поп-сцены была написана Антоном несколько лет назад. Филипп Киркоров не единственный известный исполнитель, для кого школьный учитель писал песни. В 2001 он сотрудничал с Ириной Аллегровой, а в 2010 году сама Примадонна могла исполнить одно из его произведений. Алла Пугачева хотела пополнить этой песней свой репертуар. В процессе подготовки Рождественских встреч 2010 года у певицы появилась идея совместного номера с Андреем Данилко. Но обстоятельства сложились иначе, дуэту не суждено было состояться, и в итоге песня окончательно перекочевала к задорной Верке Сердючке. К этому образу мы, кстати, скоро вернёмся.

Немного понаблюдав за Антоном, становится понятно, что мужчина с огромным удовольствием занимается творчеством. Он записывает видео с домашними выступлениями, а в период самоизоляции задумал провести большой онлайн-концерт, как и многие исполнители в это сложное время. Но планы разрушил коварный коронавирус, мужчина попал в больницу. Концерта зрители пока не дождались. Но в сети остались некоторые выступления математика и музыканта.

К детям у Антона отношение очень трепетное, 8 лет назад он учредил компанию и решил помогать пробиваться молодым талантам. Фирма организовала детский фестиваль для детей-сирот и провела мероприятия в Абхазии, Краснодарском крае, Чечне и Дагестане.

Но о некоторых страницах своей биографии Антон всё-таки в школе не распространяется. Здесь пора вернуться к образу Верки Сердючки. В далёком 2004 году мужчина работал в театре пародий, где выступал со своими песнями, а позже попробовал себя в образе знаменитого персонажа Андрея Данилко. Получилось неплохо. С тех прошло много времени, было написано много песен не только для себя, но и для других артистов. А образ Верки Сердючки остался в коллекции для особых случаев.

В свободное от основной работы время для души и возможности дополнительного заработка, Антон периодически выступает в нескольких заведениях в центре столицы. Формат вечеринок необычный, в основном травести-шоу, в которых Антон предстает в образе Верки Сердючки. Публика взрослая, в зале мат и пошлости, короче, все атрибуты подобных мероприятий. Стоит отметить, что Антон тщательно относится к программе своих выступлений, поет он вживую, между песнями всегда есть театральный пролог из воспоминаний его сценического персонажа. На некоторых видеороликах с таких выступлений с Антоном на сцене группа поддержки из переодетых и накрашенных мужчин в коротких платьях. Ну и названия вечеринок подходящие, например, «Смажем рельсы» и другие подобные.

Своей работой в школе мужчина гордится, а в разговоре с коллегами по травести-цеху всегда отмечает, что его внеклассная жизнь никаким образом не влияет на образовательную деятельность.